الحكومة الجزائرية تُعلن رسميًا قانون العمل الجديد الخروج على سن الـ 60 عامًا والحصول عل معاش 75% من قيمة أخر راتب

أعلنت الحكومة الجزائرية، عن تحديد سن التقاعد لجميع المتقاعدين بالجزائر، حيث إن ذلك القرار طال انتظاره من قبل ألاف المواطنين، حيث إنه جاء ضمن التعديلات الجديدة لقانون رقم 38-12 الذي كان مسجل قبل ذلك بتاريخ الأول من جويلية لعام 1983، فضلاً عن أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي تتعلق بالمتقاعدين، وقد تم تعديله بناءً على رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعد وتوفير حياة كريمة له.

تعديلات قانون التقاعد الجديد في الجزائر

ووفقًا للتعديلات التي أجرت على قانون التقاعد الجديد في الجزائر، فهي جاءت على النحو التالي:-

نص القانون الجديد للمتقاعد على أن المتقاعد يحق له الخروج على المعاش عند بلوغه سن الستين عامًا.

يجب أن يبلغ فترة عمل المتقاعد في الجهة أو الهيئة التي كان يعمل بها 5 سنوات، بعد أن كانت 15 عام.

ونصت المادة 16 في قانون المتقاعدين، على أن الدخل السنوي للمتقاعد يكون مثل الدخل السنوي الذي كان يحصل عليه أثناء فترة عمله في الجهة.

يجب أن لا يقل دخل المتقاعد السنوي عن 75% من قيمة دخل أي موظف.

من بداية شهر جانفي من العام المقبل سيتم تطبيق قانون التقاعد الجديد ليتعرف عليه جميع المتقاعدين.

مميزات قانون التقاعد الجديد

من بين أهم المميزات التي يتضمنها قانون التقاعد الجديد في السعودية، التالي:-