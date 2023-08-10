“ابسط ياعم” صرف منحة 625 جنيه لكل أسرة من أصحاب تكافل وكرامة moss.gov.eg تعرف على الشروط والاوراق اللازمة

منحة 625 جنيه لكل أسرة من أصحاب تكافل وكرامة، تحرص الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تقديم المساعدة لعدد كبير من الأسر خاصة محدودي الدخل ، حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن برنامج “تكافل وكرامة” الذي يتم صرف لحوالي ما يقرب 5.2 مليون أسرة مصرية، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف 625 جنيه للمستفيدين من برنامج تكاقل وكرامة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الشروط والاوراق المطلوبة….

منحة 625 جنيه لكل أسرة من أصحاب تكافل وكرامة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن تقديم عدد من الأوراق للحصول على برنامج تكافل وكرامة والتي جاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من قسيمة الجواز أو الطلاق.

صور شهادات الميلاد الالكترونية لأفراد الأسرة التي لا تقل أعمارهم عن 18 عام.

صورة من بطاقة التموين”إن وجد”.

نتيجة الكشف الطبي في حالة وجود شخص معاق أو حالات أمراض مزمنة.

في حالة وفاة الزوج أو الزوجة تقديم شهادة الوفاة.

صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

في حالة سجن الأم أو الأب احضار شهادة السجن.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة اغسطس 2023

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تيسيراً على الأشخاص عدم الذهاب إلى المكاتب والتعرض لحرارة الشمس،خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منها عدد من محافظات الجمهورية.