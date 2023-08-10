رابط استعلام نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2023 بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq

رابط استعلام نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2023، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني خاص ليتمكن اولياء الامور من الاطلاع على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2023، بدلاً من الذهاب الى المدرسة والتعرض للازدحام والتكدس ، وخلال الساعات الأخيرة رصد فريق عمل موقع البديل زيادة في محركات البحث عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة خلال الساعات الأخيرة.

رابط استعلام نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2023

وحتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد الإعلان عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، إلا أن مصدر مسؤول بالوزارة قد أكد خلال تصريح له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة وأوشكت على الإنتهاء من رفع نتائج الاعتراضات الثالث المتوسط حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات للصف الثالث المتوسط 2023 بالرقم الامتحاني

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن فتح رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: