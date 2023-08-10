رابط تقديم جامعة 6 اكتوبر 2023 والاوراق المطلوبة o6u.edu.eg

رابط تقديم جامعة 6 اكتوبر 2023 والاوراق المطلوبة، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن خطوات ورابط التقديم في جامعة 6 أكتوبر التي تضم العديد من الكليات ومنها الطب والسياحة وطب أسنان وعلاج طبيعي وكلية الاقتصاد والتربية والعديد من الكليات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط تقديم جامعة 6 أكتوبر 2023 والأوراق اللازمة ….

رابط تقديم جامعة 6 اكتوبر 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط تقديم جامعة 6 اكتوبر 2023 والاوراق المطلوبة التي تعد من أهم الكليات التابعة لوزارة التعليم العالي،وكانت الكلية أعلنت عن عدد من الأوراق المطلوبة وهي:

صورة شهادة الثانوية العامة 2023.

6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6.

صورة بطاقة الطالب وولي الأمر.

صورة شهادة ميلاد الطالب والأصل منها.

خطوات التقديم في جامعة 6 أكتوبر 2023

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة بالتعرف على خطوات التقديم في جامعة 6 اكتوبر التي تتضمن عدد من الكليات وأبرزها كلية طب الأسنان وكلية الطب البشري والاقتصاد والاعلام والسياحة والفنادق، ويجب على الطالب ضرورة الإنتباه جيداً واختيار التخصص المناسب له وكانت جامعة 6 أكتوبر أعلنت عن تدشين رابط الكتروني خاص للتقديم على الإنترنت تيسيراً للطلاب وأولياء الأمور سهولة التقديم خاصة بعد موجة الحر التي تضرب العديد من محافظات الجمهورية…