نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا results.mlazemna.com، يوم أمس الثلاثاء 8 أغسطس، أكد السيد كريم المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، أن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول ستظهر في الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن عمليات المراجعة ما زالت قيد الإجراء ومن المتوقع أن تنتهي في نهاية هذا الأسبوع.

نتائج السادس الاعدادي 2023

انتشرت تسريبات تفيد بأن نسب النجاح في نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2023 ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة. تولي وزارة التربية والتعليم العراقية اهتمامًا كبيرًا بالدقة والشفافية أثناء تصحيح دفاتر الامتحانات للطلاب في الشعبتين “الاحيائي والأدبي” للحفاظ على حقوق الطلاب.

موقع نتائجنا results.mlazemna.com

يمكن لطلاب وطالبات السادس الاعدادي الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بسهولة عن طريق الإنترنت، وذلك باتباع خطوات بسيطة كما يلي:

يتوجب عليك في البداية الدخول إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم النقر على نتائج السادس الاعدادي 2023.

ثم يتم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

فيما بعد، يتم تسجيل الرقم الامتحاني المخصص للطالب.

عند التحقق من صحة كتابة البيانات، قم بالنقر على كلمة استعلام.

ثم قم بتحميل النتيجة على شكل ملف PDF.

بعد ذلك قم بالاطلاع ومشاهدة درجاتك.

رابط موقع وزارة التربية العراقية

وزارة التربية العراقية توفر رابطًا للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2023 عبر الإنترنت، ويتم تفعيله عند إعلان وزير التعليم نسب النجاح في المؤتمر الصحفي. يمكنك الحصول على نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2023 في صورة كشوفات PDF لكل محافظة من خلال الخطوات التالية.