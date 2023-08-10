رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 العراق الدور الأول pdf موقع نتائجنا نتائج الامتحانات “الأحيائي- الأدبي”

رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 العراق الدور الأول pdf، تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لظهور نتائج الصف السادس الاعدادي 2023. وتؤكد الوزارة أيضًا أنه في الوقت الحالي تتم عمليات الفحص والتدقيق لضمان أن كل طالب يحصل على حقه في الدرجات. يأتي هذا بعد انتشار أخبار غير صحيحة على بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور نتيجة الصف السادس الاعدادي قبل يوم الخميس الماضي.

نتائج الصف السادس الإعدادي 2023

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية كريم السيد على الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة تجنب الأخبار الزائفة المتعلقة بنشر النتائج، مشددًا على أن الوزارة ستُحدد موعدًا لعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2023 من خلال صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

من الجدير بالذكر أنه تم بدء امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول لجميع الشعب “الأحيائي- الأدبي” في يوم 21 يونيو الماضي واختتمت في يوم 12 يوليو الماضي.

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نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2023 متاحة على موقعنا الإلكتروني “نتائجنا”. يمكن الحصول على كشوفات PDF لنتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2023 جميع المحافظات العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية.