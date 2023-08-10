تنسيق معهد فني صحي 2023-2024 للثانوية العامة والدبلومات الفنية علمي علوم

يتساءل الآلاف من الطلاب والطالبات فى مرحلة الثانوية العامة عن تنسيق معهد فني صحي 2023 – 2024 لشعبة علمي علوم ، وقد جئنا إليكم اليوم بتقديم وعرض إليكم التنسيق الأخير التي قد أشارت وأعلنت عنه وزارة التعليم العالى لطلاب الثانوية العامة ، حيث قد ازدادت عمليات البحث فى الأيام الماضية بعد اعتماد الوزارة نتائج الطلاب فى الإسبوع الماضي وسنأتيكم الآن بتنسيق معهد فني صحي فى الفقرة التالية.

يتميز معهد فني صحي بالكثير من الخدمات والمميزات حيث قد يقوم الطالب بإكتساب الخبرات الكثيرة ويمكنه صرف قبض شهري خلال فترة دراسته ، مما جعل الكثير من الطلاب يرغبون في الإنضمام لمعهد فني صحي بشكل كبير فقد يقبل هذا المعهد الكثير من التخصصات.

هُناك عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات يقومون بالبحث عن تنسيق معهد فني صحي ويتساءلون بياخد من كام؟ ولذلك قد قررنا بعرض إليكم المزيد من التفاصيل التي قد يمكنك الإطلاع والإستعلام عنها وذلك لطلاب شعبة علمي علوم الثانوية العامة ، وأشارت الوزارة بأن هُناك شروط يجب توافرها علي الطلاب من أجل قبول الطلاب بشكل مؤكد.

تنسيق معهد فني صحي 2023-2024

معهد فني صحي الحد الأدنى درجات الحد الأدنى نسبة مئوية معهد فني صحى طنطا 342 83.41 معهد فني صحى المنصوره 346 84.39 معهد فني صحى الزقازيق 340 82.93 معهد فني صحى الاسكندريه 332 80.98 معهد فني صحى سوهاج 334 81.46 معهد فني صحى بنها 329 80.24 معهد فني صحى بنى سويف 320 78.05 معهد فني صحى بور سعيد 335 81.71 معهد فني صحى اسماعيليه 337 82.20 معهد فني صحى اسيوط 333 81.22 معهد فني صحى اسوان 297 72.44 معهد فني صحى امبابة 295 71.95

بينما يكون طلاب شعبة علمي رياضة يكون لهم تنسيق مختلف ويأتي كتالي:-