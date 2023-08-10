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تنسيق معهد فني صحي 2023-2024 للثانوية العامة والدبلومات الفنية علمي علوم

fadygمنذ 41 دقيقة
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يتساءل الآلاف من الطلاب والطالبات فى مرحلة الثانوية العامة عن تنسيق معهد فني صحي 2023 – 2024 لشعبة علمي علوم ، وقد جئنا إليكم اليوم بتقديم وعرض إليكم التنسيق الأخير التي قد أشارت وأعلنت عنه وزارة التعليم العالى لطلاب الثانوية العامة ، حيث قد ازدادت عمليات البحث فى الأيام الماضية بعد اعتماد الوزارة نتائج الطلاب فى الإسبوع الماضي وسنأتيكم الآن بتنسيق معهد فني صحي فى الفقرة التالية.

يتميز معهد فني صحي بالكثير من الخدمات والمميزات حيث قد يقوم الطالب بإكتساب الخبرات الكثيرة ويمكنه صرف قبض شهري خلال فترة دراسته ، مما جعل الكثير من الطلاب يرغبون في الإنضمام لمعهد فني صحي بشكل كبير فقد يقبل هذا المعهد الكثير من التخصصات.

هُناك عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات يقومون بالبحث عن تنسيق معهد فني صحي ويتساءلون بياخد من كام؟ ولذلك قد قررنا بعرض إليكم المزيد من التفاصيل التي قد يمكنك الإطلاع والإستعلام عنها وذلك لطلاب شعبة علمي علوم الثانوية العامة ، وأشارت الوزارة بأن هُناك شروط يجب توافرها علي الطلاب من أجل قبول الطلاب بشكل مؤكد.

تنسيق معهد فني صحي 2023-2024

معهد فني صحيالحد الأدنى درجاتالحد الأدنى نسبة مئوية
معهد فني صحى طنطا34283.41
معهد فني صحى المنصوره34684.39
معهد فني صحى الزقازيق34082.93
معهد فني صحى الاسكندريه33280.98
معهد فني صحى سوهاج33481.46
معهد فني صحى بنها32980.24
معهد فني صحى بنى سويف32078.05
معهد فني صحى بور سعيد33581.71
معهد فني صحى اسماعيليه33782.20
معهد فني صحى اسيوط33381.22
معهد فني صحى اسوان29772.44
معهد فني صحى امبابة29571.95

بينما يكون طلاب شعبة علمي رياضة يكون لهم تنسيق مختلف ويأتي كتالي:-

معهد فني صحيالحد الأدنى درجاتالحد الأدنى نسبة مئوية
معهد فني صحى رياضه المنصورة30774.88
معهد فني صحى رياضه طنطا30574.39
معهد فني صحى رياضه الزقازيق29872.68
معهد فني صحى رياضه بنها29672.20
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية28369.02
معهد فني صحى رياضه بنى سويف27767.56
معهد فني صحى رياضه سوهاج26664.88
معهد فني صحى رياضه اسيوط25862.93
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية25762.68
معهد فني صحى رياضه اسوان25662.44
معهد فني صحى رياضه امبابة25662.44
معهد فني صحى رياضه بور سعيد25562.20
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fadygمنذ 41 دقيقة
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