تنسيق معهد فني صحي 2023-2024 للثانوية العامة والدبلومات الفنية علمي علوم
يتساءل الآلاف من الطلاب والطالبات فى مرحلة الثانوية العامة عن تنسيق معهد فني صحي 2023 – 2024 لشعبة علمي علوم ، وقد جئنا إليكم اليوم بتقديم وعرض إليكم التنسيق الأخير التي قد أشارت وأعلنت عنه وزارة التعليم العالى لطلاب الثانوية العامة ، حيث قد ازدادت عمليات البحث فى الأيام الماضية بعد اعتماد الوزارة نتائج الطلاب فى الإسبوع الماضي وسنأتيكم الآن بتنسيق معهد فني صحي فى الفقرة التالية.
يتميز معهد فني صحي بالكثير من الخدمات والمميزات حيث قد يقوم الطالب بإكتساب الخبرات الكثيرة ويمكنه صرف قبض شهري خلال فترة دراسته ، مما جعل الكثير من الطلاب يرغبون في الإنضمام لمعهد فني صحي بشكل كبير فقد يقبل هذا المعهد الكثير من التخصصات.
هُناك عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات يقومون بالبحث عن تنسيق معهد فني صحي ويتساءلون بياخد من كام؟ ولذلك قد قررنا بعرض إليكم المزيد من التفاصيل التي قد يمكنك الإطلاع والإستعلام عنها وذلك لطلاب شعبة علمي علوم الثانوية العامة ، وأشارت الوزارة بأن هُناك شروط يجب توافرها علي الطلاب من أجل قبول الطلاب بشكل مؤكد.
تنسيق معهد فني صحي 2023-2024
|معهد فني صحي
|الحد الأدنى درجات
|الحد الأدنى نسبة مئوية
|معهد فني صحى طنطا
|342
|83.41
|معهد فني صحى المنصوره
|346
|84.39
|معهد فني صحى الزقازيق
|340
|82.93
|معهد فني صحى الاسكندريه
|332
|80.98
|معهد فني صحى سوهاج
|334
|81.46
|معهد فني صحى بنها
|329
|80.24
|معهد فني صحى بنى سويف
|320
|78.05
|معهد فني صحى بور سعيد
|335
|81.71
|معهد فني صحى اسماعيليه
|337
|82.20
|معهد فني صحى اسيوط
|333
|81.22
|معهد فني صحى اسوان
|297
|72.44
|معهد فني صحى امبابة
|295
|71.95
بينما يكون طلاب شعبة علمي رياضة يكون لهم تنسيق مختلف ويأتي كتالي:-
|معهد فني صحي
|الحد الأدنى درجات
|الحد الأدنى نسبة مئوية
|معهد فني صحى رياضه المنصورة
|307
|74.88
|معهد فني صحى رياضه طنطا
|305
|74.39
|معهد فني صحى رياضه الزقازيق
|298
|72.68
|معهد فني صحى رياضه بنها
|296
|72.20
|معهد فني صحى رياضه الاسكندرية
|283
|69.02
|معهد فني صحى رياضه بنى سويف
|277
|67.56
|معهد فني صحى رياضه سوهاج
|266
|64.88
|معهد فني صحى رياضه اسيوط
|258
|62.93
|معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
|257
|62.68
|معهد فني صحى رياضه اسوان
|256
|62.44
|معهد فني صحى رياضه امبابة
|256
|62.44
|معهد فني صحى رياضه بور سعيد
|255
|62.20