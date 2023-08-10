{ ملفات PDF } اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة عموم المحافظات وزارة العمل molsa.gov.iq

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023، تم التصريح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن أسماء المشمولين فى الرعاية فقد تقدم الكثير بسبب معاناتهم من الظروف المعيشية الصعبة وبسبب غلاء الاسعار ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

تعد هي مباردة حكومة العراق لمساعدة جميع الأسر المحتاجة وهناك بعض من الشروط التي يجب توافرها ومنها.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

تتكون الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

لابد من ان يتراوح عمره بين 18 سنة إلى 60 سنة للرجال، و15 إلى 55 سنة للسيدات.

يجب عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

أن يكون المتقدم من الأسر المحتاجة.

تكون الدخل الشهري ضعيف.

أن يكونوا من العائلات التي لا يتوفر لديه معيل رسمي.

كما انه لابد من ان يكون من الأسر التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية.

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خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من خلال الاتي.