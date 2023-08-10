اضبط تردد قناة atv التركية لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس مدبلج

تردد قناة atv التركية، ازداد البحث حول محركات جوجل خلال الساعات الماضية عن تردد القناة من قبل متابعي مسلسل قيامة عثمان ومسلسل الملحمة حيث انها من ضمن القنوات التيى تعمل على بث محتوى المسلسلات التركية المميزة ومن خلال مقالنا سنتعرف على ضبط تردد قناة atv التركية.

تردد قناة atv التركية

يمكننا التماع بمحتوى القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك على مدار اليوم ويتم من خلال الاتي.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ضبط تردد قناة Atv الجديد 2023

قم بالضغط على زر Menu أو القائمة.

ثم اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

قم بإختيار تثبيت أو Installation.

يفضل عليك اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

قم باختيار القمر من ضمن القائمة.

قم بإدخل التردد كتابة.

إختيار التردد الرأسي V.

معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

ثم الضغط على حفظ أو Save.

المؤسس عثمان الموسم الخامس مدبلج

وحالة من الترقب الشديد من قبل محبي الاعمال التركية بالوقت الحالي من أجل معرفة مواعيد عرض المؤسس عثمان الموسم الخامس مدبلج والذي تشاهدونة علي قناة اي تي في التركية كل يوم اربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا .

مسلسل قيامة عثمان

هو يعد من ضمن أقوى وافضل المسلسلات التركية التاريخية ويكثر البحث عنه للرغبة في مشاهدته حيث تتميز احداث بالاثارة لذا نالت نجاحًا باهرًا في الفترة الأخيرة وتم بداية عرض الجزء الاول في 20 نوفمبر 2019، ويحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي و تامر يغيت ، ونور الدين سونمز، وجلال آل ، وديدام بالشين ، وراغب سافاش، وأصلهان كارالار ويمكننا التمع باحداث حلقاته التي يتم عرضها على القناة من خلال استقبالها على الجهاز الخاص بنا.