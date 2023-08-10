موعد صرف مرتبات أغسطس 2023 للعاملين بالدولة… تعرف على المواعيد الرسمية لصرف مرتبات شهر اغسطس وصرف المتأخرات المالية

يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2023 للعاملين بالدولة، بعد أن ترددت الأنباء عن تبكير الموعد الرسمي لصرف المرتبات والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال الأسبوعين القادمين، وفقاً للجدول التي أعلنت عنه وزارة المالية ….

مرتبات شهر أغسطس 2023

ويسعى موقع البديل أن يستعرض معكم موعد مرتبات شهر اغسطس 2023 بعدما أعلنت وزارة المالية خلال بداية الأسبوع الجاري والذي جاء كالتالي…

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2023

حيث أعلنت وزارة المالية خلال الساعات الأخيرة عن جدول مرتبات شهر اغسطس 2023، والذي من المقرر أن يبدأ صرفها بداية من يوم الخميس الموافق 24 اغسطس، على أن يتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام وينتهي الصرف في يوم الأربعاء الموافق 30 اغسطس الجاري.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

23 أغسطس 2023 أول أيام صرف مرتبات أغسطس 2023.

27 أغسطس ثاني ايام صرف مرتبات شهر اغسطس.

28 اغسطس ثالث ايام صرف مرتبات شهر اغسطس.

29 اغسطس هو رابع ايام صرف مرتبات شهر اغسطس.

30 ااغسطس هو خامس ايام صرف مرتبات شهر اغسطس 2023.

موعد صرف متأخرات شهر يوليو

وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف متأخرات شهر يوليو 2023 والذي من المقرر أن يكون بداية من يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس حتى الموافق 9 ، وأكدت وزارة المالية عن أن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر اغسطس سوف يكون بداية من يوم 24 اغسطس الجاري، حتى الموافق 30 اغسطس لكافة العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية التالية: الثقافة والأوقاف والقوى العاملة والسياحة والبترول، والداخلية والصحة والتضامن الإجتماعي والإنتاج الحربي والنقل والآثار والبيئة وغيرها ….