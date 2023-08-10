بالتزامن مع صرف رواتب دفعة أغسطس 2023 | الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية فقط

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445، وبالتالي فقد يمكنك معرفة نزول الرواتب أو صرفها لك في الموعد المخصص بكل شهر، وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي، لذلك تابع المقال لمعرفة الكثير من الموضوعات التي تتعلق بدعم حساب المواطن عن طريق التالي.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445، وذلك تتمثل في الآتي:

يمكنك أن تقوم بالدخول على بوابة حساب المواطن الرسمية عبر هذا الرابط.

ثم عليك أن تقوم بتسجيل الدخول على المنصة عن طريق رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، بالإضافة إلى رقم المرور الشخصي بك.

بينما يمكنك أن تنتظر قليلًا حتى يتم الدخول على المنصة بكل سهولة.

عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة “الحالة” وعن طريقها يمكنك إذا كنت مؤهل بالصرف والحصول على الدفعة الـ 69 من حساب المواطن أم لا.

مع العلم بأنه في حالة إذا كنت مؤهل فقد يمكنك أن تقوم بصرف الرواتب على الفور، وإذا كنت غير مؤهل فقد يمكنك أن تقوم بإعادة إرسال المستندات مره أخرى وتقديم أعتراض على حالة الأهلية الخاصة بك.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1445

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على شروط التسجيل في حساب المواطن وذلك عن طريق النقاط الآتية: