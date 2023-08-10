أمانة جدة تُعلن رسميًا عن خريطة الأحياء العشوائية التي عليها إزالة 1445!! ومواعيد صرف التعويضات

وضحت أمانة جدة بالمملة العربية السعودية عن خريطة الأحياء العشوائية التي عليها إزالة 1445، بالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت أيضا على كافة الخطوات التي من خلالها يمكنك الاستعلام عن صرف التعويضات الخاصة بأهلي الأحياء العشوائية، ويمكنك التمكن من تلك التفاصيل ومعرفتها بشكل مفصل عن طريق التفاصيل التالية، كما هو موضح لكم في التالي.

خريطة الأحياء العشوائية التي عليها إزالة 1445

في الأساس فقد أعلن الملك سلمان بالقيام عن هدد تلك المناطق العشوائية وبنائها من جديد، لسبب تجديد الأحياء بشكل مستديم، والتخلص من تلك الأماكن العشوائية التي تسبب سوء لكافة الأهلي وتساعد على عدم تطوير الرقى في المناطق، بالإضافة إلى ذلك من أجل بناء مستقبل راقي لكافة المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، ولذلك خصصت الأمانة على أن يتم تنصيف الأحياؤ في جدة إلى 3 فئات ويمكنك معرفتها من خلال التالي:

أولاً:- الفئة الأولى وهي تشمل كل من حي الفائيزية وحي الحرازات وحي الجامعة.

ثانيًا:- الفئة الثانية وهي تسميل كل من حي الروضة والنزلة وأيضا حي الشاطئ.

ثالثًا:- الفئة الثالثة وهي تسمل كل من حي الصفا وأيضا السلامة والبغدادية.

الاستعلام عن تعوضيات الهدد في أحياء جدة 1445

يمكنك الآن وبشكل رسمي أن تقوم بالاستعلام عن تعويضات الهدد في كافة الأحياء العشوائية بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية 1445 وذلك يتمثل في هذا الرابط (https://services.jeddah.gov.sa/ViewService/Default.aspx?Id=238) المسؤول عن موقع هيئة العقارات العامة، وعن طريقة يمكن لكافة المتضررين من الهدد، أن يحصلوا ايضا على التعويضات الخاصة بهم ومتابعة كافة الأخبار الجديدة التي تتعلق بهذا الأمر.