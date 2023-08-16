مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 131 مترجمة على قناة atv التركية والفجر الجزائرية

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 131، يهتم عدد كبير من محبي المسلسل التركي الاعلان عن موعد انطلاق الموسم الخامس الجديد، فقد حقق المسلسل في المواسم الأربعة ناجح باهر فقد يتضمن الموسم الخامس مرحلة تأسيس الدولة العثمانية ومن خلال مقالنا سنتعرف على قيامة عثمان.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

فقد عرضت اخر حلقات الجزء الرابع في يوم 14 من شهر يونيو وانها لم تكن نهاية مسلسل قيامة عثمان بل تم تصوير جزء اخر فيزداد البحث للتعرف على موعد اعلان بداية الموسم الخامس من المسلسل والتي تتميز بالأحداث المشوقة التي حملت طابع الاثارة ويتم انطلاق الموسم الخامس بالحلقة 131 بعد اني يتم الاعلان عنها من قبل الشركة المنتجة والمسئولة عن عرض المسلسل.

موعد عرض الموسم الخامس من قيامة عثمان

لم يتم الاعلان حتى الان عن الموعد الرسمي لعرض الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان، ولكن هناك بعض من المصادر التابعة لشركة الانتاج والقائمين على المسلسل والتي صرحت انه يتم الان تجهيز كافة الإجراءات اللازمة للموسم الخامس، والقيام باختيار الأماكن المطلوبة للتصوير، بجانب تجهيز كل ما هو يتعلق بالفنانين من ملابس ومستلزمات خاصة بالتصوير ومن المتوقع ان يتم بداية عرض الموسم الخامس بالحلقة 131 من مسلسل قيامة عثمان مع بداية شهر أكتوبر، حيث انه قد تم الانتهاء من الموسم الثالث في نفس الموعد مع العلم ان بداية موعد عرض كل من الموسم الثاني والثالث والرابع كانت في في أول شهر أكتوبر من كل عام لذلك يمكن ان يبدا بنسبة كبيرة في بداية شهر اكتوبر القادم.