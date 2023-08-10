رسميًا .. موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023 -2024 “www.tansik.egypt.gov.eg”

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات في مصر عن موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، وهذا بعد ما فقدوا الأمل تمامًا في الحصول على أي كلية من كليات المرحلة الأولى، ومن ضمنها هي كليات الطب بمختلف أنواعها والكليات القمة مثل الهندسة والأقتصاد والعلوم السياسية والكثير من تلك الكليات، الذي لن يقل مجموعهما عن 95%، لذلك يمكنك معرفة موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية عبر الموقع الرسمي لتسجيل الرغبات، عليك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل مفصل.

موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية للجامعات

بشكل رسمي وضحت الوزارة بأنه سوف يكون موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023، بعد أن يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى، ويحصلوا الطلاب على موافقة من قبولهم في تلك الكليات المراده، والذي توافرت مجاميعهم بها على الفور، لذلك عند الإعلان فورًا عن النتائج فقد سوف يتم الإعلان عنها وسوف يتم أيضا الإعلان عن موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية بحيث جميع الطلاب يكونوا على علم ودراية كاملة بتلك المواعيد المعلن عنها بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

جميع الطلاب ينتظرون أن يقوموا بالحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بعد أن قاموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم في المواعيد الرسمية، ولكن لن يتم الإعلان إلى وقتنا هذا عن النتائج إطلاقًا، ولكن وضحت الوزارة وبشرت بأن 90% من الطلاب حصلوا على الرغبة الأولى في تسجيل الرغبات الخاصة بهم بالمرحلة الأولى، وهذا يدل على ان الدرجات كانت مبشرة للغاية، ولذلك فقد يمكنكم الانتظار حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.