{ ملفات PDF } رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا results mlazamna

نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، بالوقت الحالي حالة من الترقب الشديد من قبل طلاب وطالبات واولياء الامور من اجل الحصول علي النتائج الخاصة بالصف السادس الاعدادي في ظل اعلان وزارة التربية العراقية ان النتائج سوف تتاح للطلاب بداية من الاسبوع القادم وبالتحديد يوم السبت، وفي الاسبوع الماضي كان هناك حالة من القلق وذلك بسبب عدم تحديد الموعد النهائي للاعلان عن نتائج الصف السادس فقد جاء المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم انه سيتم الاعلان عن النتائج بعد ان تم الانتهاء بالكامل من كافة اعمال التصحيح والمراجعة ويمكن ان تظهر خلال الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الثاني عشر من اغسطس ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس.

نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

اعلن مصادر مسئولة في الوزارة ان نسب النجاح في نتيجة السادس الاعدادي خلال العام اعلي بالمقارنة بالاعوام السابقة وتعمل الوزارة على الاستعانة بالدقة الشديدة والشفافية التامة لكي يحصل الجميع على حقوقهم وانه سيتم الاعلان عنها في الموعد قريب للاقتراب الانتهاء من كافة اعمال التصحيح.

لينك الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي

من المتوقع انه سيتم الاعلان عن نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق خلال الايام القليلة المقبلة فقد تم الانتهاء من الامتحانات بكافة الشعب وبعد بالفعل مراحل تصحيح الامتحانات ورصد كافة الدرجات الخاصة بالطلاب ويعتمد وزير التربية والتعليم على الاعلان عن النتائج بشكل الكتروني دون الذهاب للمدرسة.

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إعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع وزارة التربية العراقية

سيتم اعتماد وزارة التربية العراقية رابط للاستعلام على نتائج الامتحانات إلكترونياً وذلك للعمل على توفير الوقت والجهد حيث انه سيتم تفعيله عقب إعلان وزير التعليم نسب النجاح في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد خلال الايام القليلة القادمة ومن خلال هذا يمكننا ان نستعلم عن نتائج السادس ومنها.