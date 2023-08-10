عاجل قرار نهائي بصرف زيادة لأصحاب المعاشات بأثر رجعي شهرين تصل لـ 1000 جنيه.. تعرف على التفاصيل

تسعى الحكومة المصرية لتقديم يد العون كافة المواطنين سواء كانوا موظفين أو أصحاب معاشات رغبةً في توفير حياة كريمة لهم وخاصةً في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد، حيث أعلنت الجهة المسؤولة عن زيادة مُنذ أبريل الماضي لأصحاب معاشات ومازالت مستمرة حتى وقتنا هذا، لذا سنتطرق لتوضيح ما هو قرار نهائي بصرف زيادة لأصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات

تسعى الدولة لتوفير حياة كريمة لأصحاب معاشات مما يدفعها بشكل مستمر لصرف زيادات بشكل دوري لإعاناتهم على متطلبات الحياة اليومية وخاصةً في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم بأكمله، وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ 1635 جنيه يُعتبر الحد الأقصى للزيادة التي يتم صرفها لأصحاب المعاشات للشهر الخامس وفقًا لما قرره قانون المعاشات والتأمينات الجديد، أما بالنسبة للحد الأدنى فهو 175 جنيع وهذا بعد إقرار الزيادة السنوية المُقدره بـ 15 %.

زيادة جديدة 35% للمعاشات

أعلنت نقابة المهن الطبية المصرية عن صرف زيادة لأصحاب المعاشات التابعين لها تُقدر بنحو 35% وهذا عقب قرار رفع البدل الخاص لأعضاء النقابة الأطباء البشريين وأطباء الصيادلة والبيطري وأيضًا الأسنان دون استثناء أي فئة منهم، حيث تُقدم الزيادة من خلال الأشخاص الحاصلون على 1000 جنيه يُزيد معاشهم لكي يحصلون على 1350 جنيه.

500 جنيه زيادة ثالثة

أعلنت نقابة الصحفيين على صرف زيادة لأصحاب المعاشات التابعين لها بمقدار 500 جنيه على الرغم من كثرة المطالبات بهذه الزيادة مُنذ فترة، كما أشارت إلى أن هناك زيادة للمقيدين بجدول التمرين الخاص بالهيئة، وأكدت على أن هذه الزيادة سيتم صرفها مع بدل شهر أغسطس الجاري وستكون شاملة زيادة شهر يوليو أي سيحصل الفرد منهم على 1000 جنيه زيادة.