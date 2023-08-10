“حقق حلم الطفولة”رابط التقديم في الكلية المصرية لعلوم الطيران 2023 والشروط والاوراق المطلوبة

رابط التقديم في الكلية المصرية لعلوم الطيران 2023، حيث أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت عن قبول دقعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الطيران ، والتي تعلن عنه رسمياً فيث نفس التوقيت من كل عام حتى يتمكن عدد كبير من خريجي الثانوية العامة الالتحاق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة….

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

حيث صرح مصدر مسؤول بالكلية المصرية للطيران عن فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية، وخاصة طلاب الثانوية العامة وما يعادلها للعام الدراسي 2023-2024،وأشارت الكلية المصرية لعلوم الطيران عبر البيان الرسمي لها أن باب التقديم مفتوح أمام الطلاب الراغبين في تعلم الطيران المدني داخل مصر، حتى يتمكن من الحصول على 3 شهادات معتمدة من قبل المنطقة الدولية للطيران المدني، والذي يعد الجهة الوحيدة المعتمدة في مصر من قبل الطيران المدني المصري وهي أيضاً الجهة الحاصلة على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران

وقد أعلنت الكلية المصرية للطيران عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين للالتحاق بها والتي جاءت كالتالي:

ألا يقل سن الطالب المتقدم عن 17 عام.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يجتاز الطالب اختبارات الكشف الطبي واختبار اللغة الأجنبية والمقابلة الشخصية.

خطوات التقديم في الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران

ويمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق في مقر الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والموجود في مطار اكتوبر طريق الواحات بالجيزة، وذلك طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت بداية من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 02:00 ظهراً، كما يمكنكم التواصل على الارقام التالية: