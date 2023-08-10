لينك فحص أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 الدفعة الخامـ pdf ـسة 2023 عبر منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية spa.gov.iq

شلووون اعرف اسمي يطلع بهاي الوجبة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9، نقدم لكم في مقالنا عبر موقعنا الاخباري البديل كيفية استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 الدفعة الخامسة والأخيرة عن الدفعات المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق. وسيتم قريبًا إصدار الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية التي ستستفيد منها أكثر من 150 ألف مواطن في العراق. ستنزل الدفعة الخامسة المحددة في غضون ساعات قليلة ليتسنى لمواطني العراق الاستعلام عن أسمائهم ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا عن طريق ملفات PDF،أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 الدفعة الخامسة 2023.

الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامـ pdf ـسة

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 تشمل هذه الدفعة 600 ألف أسرة مسجلة. يتم تقديم الدعم لتحسين أوضاع الفقراء والمحتاجين وتحسين معيشتهم ومكافحة الغلاء.

وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق تضطلع بدور مهم في توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين العراقيين، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين جودة الحياة وتأمين الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

تتضمن خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق ما يلي:

تقوم الوزارة بتقديم مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر حاجة، سواء عن طريق تقديم دعم نقدي مباشر أو من خلال برامج التمويل الاجتماعي.

تسعى الوزارة إلى توفير الرعاية الصحية للأشخاص المحتاجين عن طريق توفير الخدمات الطبية الأساسية والعلاج والأدوية بتكلفة أقل أو مجاناً.

تعتني الوزارة برعاية الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديمها للدعم والرعاية عبر برامج مختلفة، تتضمن المساعدات المالية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

تعمل الوزارة على تقديم برامج للتأهيل المهني والتدريب للشباب والباحثين عن العمل بهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم وتعزيز فرص التوظيف.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي

يتم الكشف عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات الموضحة التالية: