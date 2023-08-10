“مع السلامة يا massenger” إلغاء فيس بوك ماسنجر من على الهاتف والمتصفح ومسح المحادثات نهائيا

يبحث الكثيرين حول كيفية إلغاء فيس بوك ماسنجر والذي يعد من بين التطبيقات الرئيسية التي نحتاج إليها دائمًا من أجل التواصل مع الاخرين، لكن في نفس الوقت قد يرغب البعض في حذفه بصورة نهائية وذلك من خلال واجهة الفيس بوك التقليدية أو الجديدة وبذلك لن تكون قادر على استخدامه مرة ثانية وسوف نخبرك أكثر حول الخطوات من خلال هذا المقال.

كيفية إلغاء فيس بوك ماسنجر

يمكنك إلغاء حسابك في ماسنجر بصورة نهائية من خلال العمل على إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى حساب الفيس بوك الخاص بك.

أنقر على رمز السهم المتجه إلى الأسفل وسوف تجده في أعلى الصفحة.

اضغط على خيار الإعدادت من القائمة الظاهرة أمامك إذا كنت تستخدم الواجهة التقليدية.

إذا كنت تستخدم الفيس بوك ذو الواجهة الجديدة عليك اختيار الإعدادات والخصوصية.

اضغط على خيار معلومات فيس بوك الخاصة بك ومن ثم الضغط على زر حذف حساب معلوماتك.

أنقر على زر حذف الحساب ومن ثم قم بتأكيد هوية المستخدم عن طريق كلمة المرور الخاصة بالحساب واضغط على متابعة.

انقر على خيار حذف الحساب.

كيفية إلغاء حساب ماسنجر نهائيًا من خلال المتصفح عبر رابط الحذف

يمكن حذف حساب ماسنجر بصورة نهائية عن طريق حذف حساب فيسبوك والمرتبط بحساب الماسنجر عن طريق هذه الخطوات: