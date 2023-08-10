الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية 2023-2024 | طلاب “علمي علوم- علمي رياضة- أدبي”

وفرت وزارة التربية والتعليم كافة الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية 2023-2024، بحيث يمكن لكل من الطلاب في جميع الأقسام بالنسبة لعلمي علوم وعلمي رياضة وأيضا أدبي، معرفة الكليات والجامعات المناسبة لهم في المرحلة الثانية، وذلك بحيث لا يفقدوا الأمل في دخول الكليات العملية المرادة على الإطلاق، حيث يمكنك معرفة تلك التفاصيل والمعلومات بشكل مفصل عن طريق النقاط التالية.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية 2023-2024

يمكنك من خلال الجدول التالي أن تتعرف على الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية 2023-2024، لكل من طلاب العلمي المتفرعة إلى علوم ورياضة وأيضا إلى القسم الأدبي، ويمكنك معرفة هذا بشكل مفصل تمامًا عن طريق التالي:

بالنسبة للشعبة علمي علوم :- متاح لهم هذه الكليات مع العلم بأختلاف الجامعات (الطب البيطري- التمريض- العلوم- الزراعة- الجامعات التكنولوجية- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- الأقتصاد والعلوم الساسية- ألسن- آثار- الإعلام- جميع الكليات النظرية الأخرى”.

بالإضافة إلى شعبة علمي رياضة:- فقد يمكنهم دخول هذه الكليات بالطبع مع اختلاف الجامعات “الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- التخطيط العمراني- فنون جميلة عمارة- الجماعات التكنولوجية- الأقتصاد والعلوم الساسية- ألسن- الإعلام- الآثار- الفنون التطبيقية- باقي الكليات النظرية الأخرى”.

أخيرًا الشعبة الأدبية :- متاح للشعبة الأدبية أن يقوموا بدخول هذه الكليات في المرحلة الثانية من التنسيق مع اختلاف الجامعات مع العلم [ان تتمثل تلك الكليات في ” كليات التربية- كليات الآداب نظام وانتساب- كليات الحقوق نظام وانتساب- كلية السياحة والفنادق- كليات الخدمة الاجتماعية”.

مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الاولى وإعلان نتائج الرغبات بالمرحلة الاولى على الفور.