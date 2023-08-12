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“المجاميع نازلة ف الأرض” الآآآآن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلبة الثانوية العامة+ الكليات المتبقية للمرحلة الثانية

alaakarim9منذ 13 دقيقة
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مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

اقترب الإعلان عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى بعد أن تم غلق باب التسجيل للقبول من اجل الالتحاق بالجامعات للعام الدراسي المقبل 2023/2024 للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، ونحن الآن في انتظار الإعلان عن النتائج ومتى يتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية وما هي الأماكن الشاغرة للطلاب وهل هناك أماكن بكليات القمة، هذا ما سوف نوضحه لك من خلال التعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 

صرح الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية عين شمس قائلاً” أنه يتوقع مشاهدة شبه استقرار في تنسيق كلبات القمة أو انخفاض طفيف في معدل القبول لتستقر كلية الطب عند 91.5% والعلاج الطبيعي 89.6% أما التنسيق المتوقع لكلية الصيدلة فهو 88.8%، أما بالنسبة لطلاب الشعب الهندسية يتوقع أن تستقر عند 84%.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لكليات القمة علمي رياضة

جاء الحد الأدنى من أجل التسجيل للمرحلة الأولى لمرحلة العلمي رياضة عند 342 درجة مقارنة ب341 درجة العام الماضي الأمر الذي يعني أنه عناك العديد من الكليات المتبقية للمرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، وكذلك تشابه نتيجة التنسيق ما بين هذا العام والعام الماضي كالآتي:

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لكليات القمة علمي رياضة
الكليةالحد الأدنى
هندسة بترول وتعدين السويس386
هندسة القاهرة366
هندسة المنصورة366
هندسة الزقازيق363
هندسة دمياط362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية362

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة للدفعة الأدبية

أما بخضوض تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأدبية لهذا العام يتوقع ارتفاع معدل ومؤشرات التنسيق نظرًا لارتفاع شرائح المجموع في الشعبة الأدبية هذا العام عن العام الماضي وإليك بعض التوقعات ومؤشرات التنسيق لكليات القمة بالشعبة الأدبية:

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لكليات القمة أدبي
الكليةالحد الأدنى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة354
ألسن كفر الشيخ351
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية348
سياسة واقتصاد السويس345
سياسة واقتصاد بني سويف340
ألسن عين شمس338
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية338
ألسن الفيوم337
ألسن بني سويف333
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة333
ألسن المنيا332
ألسن سوهاج331
إعلام القاهرة330
ألسن أسوان330
ألسن الأقصر329
الإعاقة والتأهيل الزقازيق328
إعلام المنوفية327
آثار دمياط326
آثار عين شمس324
آثار القاهرة323
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد323
إعلام بني سويف321
آثار ولغات مطروح320
الإعاقة والتأهيل بني سويف319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس319
آثار الفيوم319
آثار أسوان318
آثار الأقصر317
إعلام جنوب الوادي316
إعلام عين شمس316
آثار سوهاج316
آثار جنوب الوادي315

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 

لم يتم الإعلان بعد عن موعد تنسيق المرحلة الثانية  للقبول بالجامعات بعد، ويتوقع أن يكون ذلك في منتصف الأسبوع المقبل بعد ظهور نتائج التنسيق للمرحلة الأولى التي ينتهي التسجيل بها الخميس 10 أغسطس.

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alaakarim9منذ 13 دقيقة
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