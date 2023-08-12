“المجاميع نازلة ف الأرض” الآآآآن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلبة الثانوية العامة+ الكليات المتبقية للمرحلة الثانية

اقترب الإعلان عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى بعد أن تم غلق باب التسجيل للقبول من اجل الالتحاق بالجامعات للعام الدراسي المقبل 2023/2024 للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، ونحن الآن في انتظار الإعلان عن النتائج ومتى يتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية وما هي الأماكن الشاغرة للطلاب وهل هناك أماكن بكليات القمة، هذا ما سوف نوضحه لك من خلال التعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

صرح الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية عين شمس قائلاً” أنه يتوقع مشاهدة شبه استقرار في تنسيق كلبات القمة أو انخفاض طفيف في معدل القبول لتستقر كلية الطب عند 91.5% والعلاج الطبيعي 89.6% أما التنسيق المتوقع لكلية الصيدلة فهو 88.8%، أما بالنسبة لطلاب الشعب الهندسية يتوقع أن تستقر عند 84%.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لكليات القمة علمي رياضة

جاء الحد الأدنى من أجل التسجيل للمرحلة الأولى لمرحلة العلمي رياضة عند 342 درجة مقارنة ب341 درجة العام الماضي الأمر الذي يعني أنه عناك العديد من الكليات المتبقية للمرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، وكذلك تشابه نتيجة التنسيق ما بين هذا العام والعام الماضي كالآتي:

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لكليات القمة علمي رياضة الكلية الحد الأدنى هندسة بترول وتعدين السويس 386 هندسة القاهرة 366 هندسة المنصورة 366 هندسة الزقازيق 363 هندسة دمياط 362 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة للدفعة الأدبية

أما بخضوض تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأدبية لهذا العام يتوقع ارتفاع معدل ومؤشرات التنسيق نظرًا لارتفاع شرائح المجموع في الشعبة الأدبية هذا العام عن العام الماضي وإليك بعض التوقعات ومؤشرات التنسيق لكليات القمة بالشعبة الأدبية:

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لكليات القمة أدبي الكلية الحد الأدنى اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354 ألسن كفر الشيخ 351 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348 سياسة واقتصاد السويس 345 سياسة واقتصاد بني سويف 340 ألسن عين شمس 338 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338 ألسن الفيوم 337 ألسن بني سويف 333 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333 ألسن المنيا 332 ألسن سوهاج 331 إعلام القاهرة 330 ألسن أسوان 330 ألسن الأقصر 329 الإعاقة والتأهيل الزقازيق 328 إعلام المنوفية 327 آثار دمياط 326 آثار عين شمس 324 آثار القاهرة 323 تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 323 إعلام بني سويف 321 آثار ولغات مطروح 320 الإعاقة والتأهيل بني سويف 319 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319 آثار الفيوم 319 آثار أسوان 318 آثار الأقصر 317 إعلام جنوب الوادي 316 إعلام عين شمس 316 آثار سوهاج 316 آثار جنوب الوادي 315

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

لم يتم الإعلان بعد عن موعد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بعد، ويتوقع أن يكون ذلك في منتصف الأسبوع المقبل بعد ظهور نتائج التنسيق للمرحلة الأولى التي ينتهي التسجيل بها الخميس 10 أغسطس.