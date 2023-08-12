“المجاميع نازلة ف الأرض” الآآآآن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلبة الثانوية العامة+ الكليات المتبقية للمرحلة الثانية
اقترب الإعلان عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى بعد أن تم غلق باب التسجيل للقبول من اجل الالتحاق بالجامعات للعام الدراسي المقبل 2023/2024 للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، ونحن الآن في انتظار الإعلان عن النتائج ومتى يتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية وما هي الأماكن الشاغرة للطلاب وهل هناك أماكن بكليات القمة، هذا ما سوف نوضحه لك من خلال التعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023.
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات
صرح الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية عين شمس قائلاً” أنه يتوقع مشاهدة شبه استقرار في تنسيق كلبات القمة أو انخفاض طفيف في معدل القبول لتستقر كلية الطب عند 91.5% والعلاج الطبيعي 89.6% أما التنسيق المتوقع لكلية الصيدلة فهو 88.8%، أما بالنسبة لطلاب الشعب الهندسية يتوقع أن تستقر عند 84%.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لكليات القمة علمي رياضة
جاء الحد الأدنى من أجل التسجيل للمرحلة الأولى لمرحلة العلمي رياضة عند 342 درجة مقارنة ب341 درجة العام الماضي الأمر الذي يعني أنه عناك العديد من الكليات المتبقية للمرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، وكذلك تشابه نتيجة التنسيق ما بين هذا العام والعام الماضي كالآتي:
|مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لكليات القمة علمي رياضة
|الكلية
|الحد الأدنى
|هندسة بترول وتعدين السويس
|386
|هندسة القاهرة
|366
|هندسة المنصورة
|366
|هندسة الزقازيق
|363
|هندسة دمياط
|362
|هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
|362
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة للدفعة الأدبية
أما بخضوض تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأدبية لهذا العام يتوقع ارتفاع معدل ومؤشرات التنسيق نظرًا لارتفاع شرائح المجموع في الشعبة الأدبية هذا العام عن العام الماضي وإليك بعض التوقعات ومؤشرات التنسيق لكليات القمة بالشعبة الأدبية:
|مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لكليات القمة أدبي
|الكلية
|الحد الأدنى
|اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
|354
|ألسن كفر الشيخ
|351
|الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية
|348
|سياسة واقتصاد السويس
|345
|سياسة واقتصاد بني سويف
|340
|ألسن عين شمس
|338
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|338
|ألسن الفيوم
|337
|ألسن بني سويف
|333
|ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
|333
|ألسن المنيا
|332
|ألسن سوهاج
|331
|إعلام القاهرة
|330
|ألسن أسوان
|330
|ألسن الأقصر
|329
|الإعاقة والتأهيل الزقازيق
|328
|إعلام المنوفية
|327
|آثار دمياط
|326
|آثار عين شمس
|324
|آثار القاهرة
|323
|تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد
|323
|إعلام بني سويف
|321
|آثار ولغات مطروح
|320
|الإعاقة والتأهيل بني سويف
|319
|إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
|319
|آثار الفيوم
|319
|آثار أسوان
|318
|آثار الأقصر
|317
|إعلام جنوب الوادي
|316
|إعلام عين شمس
|316
|آثار سوهاج
|316
|آثار جنوب الوادي
|315
موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023
لم يتم الإعلان بعد عن موعد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بعد، ويتوقع أن يكون ذلك في منتصف الأسبوع المقبل بعد ظهور نتائج التنسيق للمرحلة الأولى التي ينتهي التسجيل بها الخميس 10 أغسطس.