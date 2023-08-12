” السكر غلي ونحلي بإيه” شوف سعر السكر اليوم السبت 2023/8/12 في الأسواق والجمعيات التعاونية .. اشتري لو معاك فلوس

شهد سعر السكر اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس 2023 ارتفاع جديد، الأمر الذي أثار دهشة وحيرة من قبل المواطنين والذين يتساءلون حول السبب في هذا الارتفاع المتكرر والمفاجيء لواحدة من بين السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها، حيث يتم استهلاك كميات كبيرة يوميًا من السكر في مصر، لكن حتى الآن لم يتم توضيح سبب الارتفاع من قبل الحكومة.

سعر السكر اليوم

أعلنت الحكومة المصرية عن ارتفاع سعر السكر في السوق المحلي ليسجل 24.46 جنيه للكيلو الواحد، لكن نجد أن الأسعار تختلف قليلاً في السوبر ماركت ومنافذ البيع على حسب الأنواع والشركات المنتجة والتي وصل السعر بها إلى نحو 35 جنيهًا لبعض الأنواع مثل سكر الأسرة.

وقد أوضحت وزارة التموين أنه تم التعاقد على استيراد 150 ألف طن من السكر الخام من أجل تدعيم السوق ومحاربة الاحتكار، وأنه من المقرر وصول الشحنة إلى مصر خلال شهري سبتمبر واكتوبر.

سعر السكر في التموين

في ظل الارتفاع المتوالي لأسعار السكر في كافة المحال والسلاسل التجارية المختلفة نجد استقرار سعر السكر في بطاقة التموين عند 12.6 حنيه وذلك وفقًا لأخر تحديث للأسعار تم من قبل وزارة التموين في شهر أغسطس الجاري.

كما تم تقنين حصة الفرد بمقدار كيلو جرام واحد أي أن البطاقة التي تتكون من أربعة أفراد أقصى حد لها 4 كيلو سكر تصرف بصورة شهرية.

سعر كيلو السكر الحر اليوم

هناك اختلاف ما بين أسعار السكر في المحال والسلاسل التجارية المتنوعة يتراوح سعر الكيلو ما بين 27 وحتى 35 جنيهًا على الأرجح في غالبية الأماكن.