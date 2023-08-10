PDF كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق “من هنـــا” www.molsa.gov.iq منصة مظلتي

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خطوات التعرف على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق ، كذلك أنها أرفقت رابطًا يتم بواسطته الاستعلام عن تلك الكشوفات، فصار من اليسير للغاية التعرف على تلك الأسماء بسهولة بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة نفسه الموضح من جانبها، لجميع المواطنين في العراق، وفي هذا المقال سوف موضحه لكم، وكذلك شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق

صار من اليسير الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق ، عن طريق سيرك على جملة النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى: اذهب إلى الموقع الإلكتروني الذي يتعلق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بواسطة الضغط هنا.

الخطوة الثانية: عليك اختيار عبارة “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: تسجيل الرقم المتعلق بالوجبة المراد الاستعلام عن الاسم بها.

الخطوة الرابعة: عليك اختيار عبارة “تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الأخيرة: كتابا الاسم رباعي.

شروط الرعاية الاجتماعية العراق 2023

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق مجموعة من الشروط التي يجب أن توجد في المتقدم ليحصل على دعم الرعاية الاجتماعية، فمن هذه الشروط: