رسميًا نزلت حالًا .. كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 “المشمولين عبر منصة مظلتي”

بصورة دائمة البحث لا يتوقف من قبل مواطنين كثيرة في العراق، بشأن التعرف على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 ، فمن الجدير بالذكر أن تلك الكشوفات تكون مصدر اهتمام العديد من المواطنين العراقيين في تلك الفترة الجارية، وهذا لأنهم قد سجلوا في برنامج الرعاية الاجتماعية، ولا يعرفون ما إن تم قبولهم للاستفادة من الدعم أم لا، لهذا يبحثون عن طريقة تمكنهم من التعرف على تلك الأسماء، لهذا قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير طريقة إلكترونية تتعلق بالاستعلام عن هذه الكشوفات، سنتعرف عليها سويًا بهذا المقال.

أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023

عليك السير على خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 ، لمعرفة هذه الأسماء بشكل إلكتروني، وفيما يلي هذه الخطوات:

أولًا: الدخول على الموقع الأساسي والرئيسي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، من هنا.

ثانيًا: النقر على خانة “الرعاية الاجتماعية العراق”.

ثالثًا: النقر على رقم الوجبة.

رابعًا: الضغط على خانة “تنزيل الأسماء رعاية اجتماعية”

أخيرًا؛ تسجيل اسمك رباعيًا.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يجب أن تكون مستوفي شروط الرعاية الاجتماعية العراق المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، إذ إن من بين تلك الشروط اللازمة، جميع ما يلي: