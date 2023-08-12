“أخيراااا الحكومة بتدلع الموظفين” تعديلات قانون التأمينات الجديدة 2023 وحالات التقديم على معاش مبكر كامل

ما هي تعديلات قانون التأمينات الجديد في مصر، أقر مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على قانون التأمينات والذي يعد تشريع موحد لقوانين التأمين الاجتماعي ويخضع له كافة فئات القوى العاملة في الدولة، وتم تحديد الأجر والموافقة على تعديل قانون المعاش، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال أخر التعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا.

آخر تعديلات قانون التأمينات

وفقًا لما تم إقراره مؤخرًا من قبل مجلس النواب فإن هناك العديد من التعديلات التي تم الموافقة عليها ومن بينها تعديل نسب تسوية المعاش في المادة 24 لتصبح جزءًا واحدا من خمسة وأربعين وذلك بحد أقصى 80% وذلك بدلاً من جدول 5 الذي أحدث إشكالات كثيرة.

وتم إقرار الزيادة بأنها لا تقل عن 15% سنوياً أو مقارنة بمعدلات التضخم أيهما أكبر وذلك من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار بدلاً من المادة السابقة والتي كانت تنص على عدم زيادة النسبة عن 15%.

تعديلات قانون التأمينات للمعاش المبكر

حول التعديلات الخاصة بمعاش القانون المبكر 2023 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها والذي قضي بعد دستورية قواعد تسوية معاش العاملين، والذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي.

حددت الدستورية العليا إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا للعمل بآثاره.

المعاش المبكر في عمر الخمسين عام

وفقًا للتعديلات الجديدة يجوز للموظف بالجهاز الإداري للدولة الخروج على المعاش المبكر بالشكل الذي يقضي بالمصلحة العامة، ويحق للموظف الذي تجاوز سن الخمسين عام أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر ما لم يكن قد صدر ضده أي إجراءات تأديبية.