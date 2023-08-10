رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر السعودي في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023

يرغب الكثير من الجماهير المحبين لكرة القدم التعرف على موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر والتي تعتبر من ضمن نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وعمل فريق النصر على التغلب على الفرق حتى يتم وصوله للنهائي بعد فوزه ضد الشرطة العراقي فقد تغلب الهلال على الفريق القابل حتى يتم الوصول إلى المباراة النهائية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تذاكر مباراة الهلال والنصر السعودي.

أسعار تذاكر المباراة في مختلف فئات الجلوس

اماكن جلوس الـ vip تكون تكلفة حجز التذكرة تتراوح من بين 450 ريال سعودي .

. اماكن جلوس عادية تكون تكلفتها من بين 200 ريال او 300 ريال سعودي.

اماكن جلوس العائلية تكون تكلفتها من بين 150 ريال سعودي.

تذاكر مباراة الهلال والنصر السعودي

يعتبر ان هذان فريقان النهائي للبطولة العربية للأندية ويرغب الكثير في مشاهجة المباراة لذلك تم تفعيل رابط شراء وحجز تذاكر النصر والهلال 2023 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية ويتم من خلال الاتي.

يتم القيام بالدخول على رابط حجز تذاكر مباراة النصر ضد الهلال.

بعد الضغط على مباراة النصر والهلال.

انقر على زر حجز الآن قم بالنقر عليها.

قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول بتكت مكس.

تحديد فئة التذكرة والعدد واختر طريقة دفع المقابل المادي من ضمن ما تم اقتراحها.

اضغط على أيقونة تأكيد الحجز.

موعد مباراة النصر والهلال

سيتم بداية مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية يوم السبت القادم الموافق 12\08\2023 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والتي تقام على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية وتمتلك قناة ssc الرياضية الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية والتي يتم نقل مباراة الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية عليها ويمكننا الاستمتاع بها.