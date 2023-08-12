” الكارت بالضمان بتاعه لو ما اشتغلش رجعه” خطوات استخراج بطاقة السلع التموينية الجديدة 2023+ الحصول على الكارت الموحد لكل الخدمات المتكاملة الحكومية

اوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية استخراج بطاقة السلع التموينية للمتزوجين من خلال بوابة مصر الرقمية من أجل التسهيل على المواطنين بدلاً من الذهاب للمكاتب التموينية وفقًا لمجموعة من الخطوات والتي سوف نوضحها لك من خلال هذا المقال.

كيفية استخراج بطاقة السلع التموينية

تعد بطاقة التموين أحد أشكال الدعم التي يتم تقديمها من قبل الحكومة المصرية للمواطنين من بين محدودي ومتوسطي الدخل على أن يتم دعم الفرد بمبلغ 50 جنيه، ويمكن استخراجها أو إضافة الزوج من خلال بطاقة مصر الرقمية وعن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الموقع الإلكتروني.

أنقر على كلمة التموين ومن ثم قم بتسجيل الاسم والرقم القومي للشخص.

حدد الخدمة التي تريدها من خلال قائمة الخدمات.

حدد المنطقة والبقال التمويني التابع له.

أنقر بالموافقة على الشروط والأحكام ومن ثم حدد التالي ، يمكنك اختيار شحن بطاقة التموين وتوصيلها لك إلى المنزل.

استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين مستعجل

يمكن للمواطنين استخراج بدل بدل فاقد لبطاقة التموين أيضًا من خلال موقع دعم مصر من أجل التسهيل عليك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع دعم مصر.

أنقر على قائمة” خدمات تموينية للمواطنين”

اختر ” إصدار بدل بطاقة تموين”.

عليك ملء البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

قم بالذهاب إلى مكتب التموين المسجل في الطلب وذلك من أجل استلام بطاقة التموين الخاصة بك.

يجب العلم أن رسوم الخدمة يتم خصمها من قيمة الدعم مع أول صرف بعد صدور البطاقة.

يجب العلم أنه في حالة تلف أو بطاقة التموين الخاصة بك عليك الاتصال على مركز خدمة العملاء عبر رقم 19765 من أجل وقف التعامل بالبطاقة.