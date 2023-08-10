موعد مباراة الهلال والنصر السعودي في نهائي كأس الملك سليمان والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء بدون تشفير

ازداد البحث للتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والتي ستقام في ستاد الملك فهد الرياضي في الطائف ويتم اللقاء بين فريق النصر مع نظيره فريق الهلال كما انه لقاء ناري وقوي ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد مباراة الهلال والنصر السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر السعودي

تم صعود فريق النصر للنهائي بعدان حقق الفوز في مبارته الاخيره على الشرطة العراقي بهدف احرزه كريستيانو رونالدو فقد فاز الهلال على فريق الشباب بنتيجة 3-1، وتقام المباراة في يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023وتبدا في تمام الساعة التاسعة مساءا حسب توقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءا حسب توقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تمتلك قنوات بث للمباراة حيث تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية حقوق لبث المباراة وبعض من المباريات الهامة وانها تعتبر من ضمن القنوات الرياضية التي حصلت على اعلي نسبة مشاهدة، حيث انها تعمل على بث مباراة النصر والهلال بشكل مباشر وحصري ويمكننا مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر عبر تطبيق شاهد VIP على الإنترنت.

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تشكيل الهلال المتوقع

حارس المرمى حبيب الواطيان.

رباعي خط الدفاع ياسر الشهراني – علي البليهي – خاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد.

بالوسط روبن نيفيش – محمد كنو – ميشايل ديلجادو – ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم سالم الدوسري – عبد الله الحمدان

تشكيل النصر المتوقع