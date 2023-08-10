Ĥمفاجأة كبرى | بعد التنبيهات الأخيرة.. 7 أماكن معرضه للزلازل في مصر ونداء عاجل من البحوث الفلكية

البحوث الفلكية والزلازل شهدنا في الفترة الأخيرة حدوث مجموعة زلازل في عدة بلدان أبرزها سوريا ومصر وتركيا، وقد برزت آثاره الفادحة علي الأكثر في سوريا وتركيا، وذُكر أنه قد تطال مصر أيضا وبناءً عليه قامت الأرصاد الفلكية بعمل بحوثها اللازمة لتحديد الأماكن التي قد يحدث فيها زلازل في مصر.

أماكن معرضة للزلازل في مصر

كشفت المعاهد القومية للبحوث الفلكية بأن مصر تتواجد خارج دائرة الزلازل بوجه عام، ولكنها قد تتعرض لزلازل متوسطة أو منخفضة في أوقات مختلفة عبر الزمن، وقد بينت الأرصاد الفلكية في نداء عاجل الأماكن التي قد تحدث فيها الزلازل بمصر، وهي منطقة شرق البحر المتوسط وتشمل دمياط الأسكندرية ومدن الدلتا، ومنطقة أخدود البحر الأحمر المتمثلة في محافظات البحر الأحمر والقناة والمناطق الخاصة بالخليج، وفي الدهشور ومكمن أبو زعبل وأماكن في جنوب مصر تتمثل في أسوان وأسيوط والضفة الغربية لبحيرة ناصر.

الزلازل كحركة جيولوجية أرضية

و الزلازل هي هزات أرضية شديدة تحدث نتيجة تحرك ألواح تكتونية تحت سطح الأرض والموجودة داخل إحدى طبقاتها كما يوضح لنا علم جيولوجيا الأرض، وتقاس بوحدة خاصة بها تسمى الريختر، فنقول مثلًا حدث زلزال بقوة ٤ ريختر، وتختلف قوة هذه الزلازل من حيث الشديدة التي نلاحظ قوتها عند حدوثها كما ظهر لنا في سوريا وتركيا، وبين المتوسطة التي تترك أثرًا ضئيلًا، و المنخفضة التي لا يُلاحظ تأثيرها بل لا نشعر بها عند حدوثها إلا عندما تبلغنا النشرة الإخبارية أو نعلم عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

نصائح للسكان للتعامل مع الزلازل

أدلت مراكز الأرصاد والبحوث ببعض النصائح لسكان المناطق التي قد تتعرض لحدوث الزلازل، وذلك في محاولة منها للتخفيف من الخسائر البشرية،ومن هذه النصائح الآتي :الابتعاد عن الخزائن والأشياء الثقيلة الغير مثبتة، والبحث عن شيء كبير قوي للاختباء تحته، وفصل التيار الكهربائي والغاز بشكل سريع، كما يجب إيقاف السيارة بسرعة على أحد جانبي الطريق ف حال حدوث الزلزال أثناء قيادتها مراعيًا في ذلك عدم إيقافها تحت كوبري أو جسر.