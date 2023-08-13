“المعاشات هيلعبوا بالفلوس لعب” المالية توضح حقيقة صرف ٦٠٠ جنيه زيادة المعاشات بأثر رجعي من شهر يناير الماضي 2023 وحتى شهر أغسطس

هناك العديد من الأخبار التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن زيادة المعاشات في الفترة المقبلة من أجل مواجهة الاثار الاقتصادية، لذلك سوف نوضح لك من خلال هذا المقال حقيقة صرف 600 جنيه زيادة المعاشات بأثر رجعي لكافة المشتركين من بين كبار السن.

حقيقة صرف 600 جنيه زيادة المعاشات بأثر رجعي

أعلن أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة المعاشات، أن تم إتخاذ قرار في اجتماعي الاثنين بشأن زيادة المعاشات لجميع أعضاء النقابة من بين كبار السن بمقدار 600 جنيه، ويأتي هذا القرار أسوة بزيادة التكنولوجيا والتدريب لجداول تحت التمرين والمشتغلين.

وقد أكد أنه سوف يتم صرف هذه الزيادة بأثر رجعي منذ ابريل الماضي من أجل مساعدة اصحاب المعاشات في الظروف الاقتصادية القاسية وتقديرًا لدورهم والعمر الذي افنوه في خدمة الصحافة.

زيادة معاشات نقابة الصحفيين

صرح أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات وهيئة التأديب بنقابة الصحفيين أن مجلس النقابة سوف يعمل على الانتهاء من إقرار زيادة المعاشات بقيمة 600 جنيه، بعد التقدم بمذكرة رسمية حملت رقم 1798 الصادرة بتاريخ 11 أبريل 2023 للمطالبة بإدراج مشروع قرار بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب لشيوخ واساتذة المهنة.

هل هناك زيادة جديدة في المعاشات

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر أنه لا يوجد أي زيادة مقررة في المعاشات خلال الفترة المقبلة سوى ال15% التي تم إقرارها سابقًا من قبل الحكومة المصرية بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل الماضي بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصى 1635 جنيهًا.