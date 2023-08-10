“هتاخد كام الشهر ده؟؟”.. اعرف قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2023 وموعد الصرف

قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2023، يبحث الالاف عن قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2023 الذي يستفيد منه الالاف المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، حيث يستفيد من معاش تكافل وكرامة نحو 5.2 مليون أسرة أي بإجمالي 22 مليون مواطن، ويتم صرف المعاش بشكل شهري لكل من تنطبق عليه الشروط، واليكم رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، فتابعونا.

قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2023

وسنتعرف على قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2023 بعد الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أمر زيادته بزيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين بواقع 25%، لتكون قيمة المعاش كما يلي:

«المطلقة – الأرملة – المهجورة – المنفصلة- زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل» دون أبناء: 437.50 جنيه.

– المسن 65 سنة فأكثر / المعاق غير القادر على العمل: 562.50 جنيه.

– يتيم الأبوين – كريمو النسب – مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ 26 سنة: 437.50 جنيه.

– التلميذ بالمرحلة الابتدائية 100 جنيه.

– التلميذ بالمرحلة الإعدادية 125 جنيهًا.

– التلميذ بالمرحلة الثانوية 175 جنيهًا.

– الطالب بمرحلة التعليم الجامعي 200 جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر اغسطس 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن معاش تكافل وكرامة شهر اغسطس 2023 سيتم صرفه بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 من الشهر الجاري، موضحة أنّه يجوز الجمع بين الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» في آن واحد مع إمكانية تعدد حالات كرامة للأسرة الواحدة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس