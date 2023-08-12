“العمال هتزقطط ع الآخر” حقيقة قرار وزير المالية حول زيادة مرتبات القطاع الخاص ٣٠٠ جنيه على الراتب بداية من الشهر القادم سبتمبر 2023

ينتظر كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص الإعلان عن وجود أي زيادة في قيمة الرواتب، وذلك من أجل العمل على سد الاحتياجات ومواجهة التضخم الذي التهم الرواتب خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، لذلك سوف نوضح لك حقيقة الأمر حول زيادة مرتبات القطاع الخاص 300 جنيه من خلال هذ المقال.

موعد تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص

أوضحت الدكتورة حنان نظير مقرر المجلس القومي للأجور أنه الموعد المحدد من أجل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو بدءًا من يوليو 2023 لتصبح 3000 جنيه، ويأتي هذا القرار في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور كافة العاملين بكافة القطاعات بالدولة من أجل توفير حياة كريمة لهم.

زيادة مرتبات القطاع الخاص ٣٠٠ جنيه

أقر المجلس القومي للأجور بزيادة مرتبات القطاع الخاص بمقدار 300 جنيه وذلك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيهًا تطبق منذ يوليو 2023، وياتي ذلك في إطار حرص الدولة على مصالح العمال في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، وشددت الدكتورة حنان على ضرورة الالتزام من قبل أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية عن زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة وذلك لكافة الدرجات الوظيفية وتحديد الحد الأدنى للأجور بموازنة السنة المالية 2023/2024.

ومن بين الزيادات التي شملتها الموازنة الجديدة هو زيادة النسبة المخصصة للأجور من 410 مليار جنيه إلى 470 مليار جنيه وذلك بالمشروع الجديد، من أجل مواجهة آثار الموجة التضخمية العالمية.