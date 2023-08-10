خبر عاجل: نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023 موقع ناجح بعد تحديد موعد الاعلان عنها

من منا لا يترقب نتائج السادس الاعدادي لا سيما أن تلك النتائج قد شكلت سحابة من الرعب عند الطلاب والطالبات الذين سبق لهم الخضوع للمارثون الامتحاني، ومنها فقد أراد أولياء الأمور أن يتعرفوا بوضوح على كل ما يخص هذه النتائج كي يرتاح بالهم وهذا ما سوف يحسم قرارها وزارة التربية والتعليم العراقية، بالإضافة إلى أن الكثير يتساءل حول كيفية الاستعلام عن النتائج فور ظهورها.

نتائج السادس الاعدادي

يبحث الكثير من الطلاب بشكل مكثف حول أي خبر ولو بسيط يمكنه أن يدلهم على قرب ظهور نتائج السادس الاعدادي ومنها فقد أكدت الوزارة في بيان لها، أن النتائج لم تعلن بعد وما زال هناك بعض الإجراءات الخاصة برفع تفاصيل درجات لطلاب والتدقيق والتحقق منها قبل وضعها على الموقع الرسمي للوزارة.

وهذا يعني أن الطلاب في حاجة للهدوء وضبط النفس حتى يتم الإعلان عن النتائج مع ضرورة عدم الانسياق وراء المواقع المضللة التي تثير الرعب والخوف في نفوس الطلاب كل فترة، كما أن الوزارة قد أعلنت أن مؤشر النجاح والدرجات الخاصة بالطلاب مطمئنة ومبشرة بشكل كبير ولا داعي لكل هذا القلق الذي يساور الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

بعد ارتفاع معدلات البحث عن كل ما يخص الفترة الحاسمة التي تسبق ظهور نتائج السادس الاعدادي وجدنا أنه من الضروري أن نضع لكم كيفية التعرف على النتائج حينما يتم التأكد من ظهورها، كون معرفة هذه الخطوات سوف تجعل عملية التعرف على النتائج أسرع مما يتم في العادي.

على أن تتلخص خطوات معرفة هذه النتائج الخاصة بـ السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي والسادس الادبي فيما يلي

أولا قم بتسجيل الدخول على موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

ثم بعد ذلك قم بكتابة كافة التفاصيل الخاصة باسم الطالب والرقم الامتحاني.

بعدها عليك كتابة المحافظة التابع لها الطالب.

ثم حدد الشعبة التي ينتمي لها الطالب.

بعدها اضغط على زر عرض النتائج.

عند ظهور النتائج سوف تجد كل التفاصيل واضحة أمامك من حيث درجات الطلاب أما في الوقت الحالي لن تجد أي درجات معلنة أمامك، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.