العلبة بـ 15 جنيهًا.. خبر سار لجميع المواطنين بشأن أسعار السجائر الجديدة

تهدف الحكومة المصرية، إلى ضبط الأوضاع داخل سوق السجائر، والتحكم في أسعارها بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها السجائر مؤخرًا، مع العلم أن شركة الدخان تعتزم على زيادة إنتاجها من السجائر، في سيبل تلبية الطلب المتزايد، ليؤكد الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، أن إيرادات الشركة تأتي في المرتبة الثانية بعد قناة السويس، لتُنتج نحو 500 علبة سجائر في الدقيقة الواحدة، وذلك بمعدل 3 ونصف مليار علبة سجائر سنويًا.

أسعار السجائر في مصر

وأشار هاني أمان، أن سعر علبة السجائر الرسمي لم يتغير بعد، لتُصبح قيمة سجائر الكليوباترا بـ 24 جنيهًا، موضحًا بأن هناك علبة من السجائر تحتوي على 10 سجائر فقط بقيمة 15 جنيهًا، وذلك لمن ليس لديه الرغبة في التزايد بشرب السجائر، مع العلم أن أرباح الشركة تختطي نحو 4.5 مليار جنيه شهريًا، مؤكدًا بأن أزمة ارتفاع أسعار السجائر والتحكم فيها من قبل التجار سوق تنتهي في الأسابيع القليلة المقبلة، لكي يتمكن جميع المواطنين من تلبية احتياجاتهم من الشراء اللازم.

أزمة أرتفاع سعر السجائر

وأوضح “أمان” في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن الشركة تعتزم على إنتاج نحو 150 مليون سيجارة يوميًا، وذلك بعد كم التحديثات التي شهدتها الماكينات المخصصة لإنتاج السجائر، هذا وأن ذلك يأتي تزامنًا مع الأزمة المفتعلة من 3 أشهر الماضية، وحتى يتمكن الجميع من شراء العلبة بالسعر العادل لها، مشيرًا إلى أن الحكومة تدخلت في موضوع الأزمة وجاري العمل على إنهاءها بشكل قطعي خلال الفترة المقبلة، حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على المواطنين.