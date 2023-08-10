طريقة استخراج شهادة إتمام بناء في السعودية 1445

وضعت المملكة العربية السعودية شروط خاصة للحصول على شهادة إتمام البناء وتعتبر شهادة إتمام البناء شهادة يتم الحصول عليها بعد الانتهاء من بناء العقار، والشهادة تؤكد من صحة البناء صادرة من الجهات الرسمية وخالي من أي عيوب أو ضرر، ولا يتم الحصول على الخدمات المتاحة من دونها ويمكن استخراج الشهادة من الموقع الإلكتروني أو الذهاب الى بلدية المنطقة.

وثيقة إتمام البناء في المملكة العربية السعودية

هى عبارة عن شهادة يتم الحصول عليها من بلديات المنطقة الفرعية عند انتهاء بناء عقار وتكون عبارة عن شهادة من الجهات الرسمية على صحة العقار وانه موافق لجميع الشروط المقررة ولا يتم استخراج الشهادة في حالة وجود أي عيوب في العقار ويتم استخراج الشهادة بعد عدة فحوصات ميدانية للعقار وتعتبر شهادة إتمام البناء هامه جدا حيث لا يتم ادخال الكهرباء أو المياه من دون الحصول على شهادة إتمام البناء وايضًا في حالة بيع العقار لمالك آخر لا تتم إلا بشهادة إتمام البناء.

شروط الحصول على شهادة إتمام البناء:

حددت المملكة العربية السعودية العديد من الشروط التي لا يحب أن يخلو منها أي عقار للحصول على شهادة إتمام البناء وهي صورة من ملكية البناء وصورة الهوية للمالك، ورق رخصة بناء العقار، يجب الخلاء من جميع المخالفات لهذا العقار وفى حالة وجود أي مخالفات يجب دفعها، يجب أن يكون البناء مطابق مع المخطط المعماري له، أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الشهادة، دفع جميع الرسوم التي يجب ان تسدد، وصورة من شهادة لشركة الكهرباء تؤكد إتمام العزل الحراري.

خطوات التقديم للحصول على شهادة إتمام البناء

قامت المملكة العربية السعودية بتوفير موقع الإلكتروني لتسهيل عملية التسجيل والحصول على شهادة إتمام البناء عن طريق الخطوات التالية:

أولا ً: قم بالذهاب الى الموقع الرسمي للبوابة الوطنية، ثانيًا: الذهاب إلى تسجيل الدخول، ثم اضغط على خدمة رخصة البناء، إضغط على خدمة الأمانة والبلدية التابعة للمواطن، الضغط على المكتب المراد التسجيل فيه، وأخيرااضغط على تقديم الطلب للبلدية.