صرف زيادة 1000 جنيه فورية لأصحاب المعاشات.. قرار نهائي بصرف زيادة لجميع المتقاعدين.. شوف حسابك وصل كام

يعد ملف المعاشات، من أكثر اهتمامات الدولة خاصة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يهتم به اهتمامًا بالغًا، حيث إن الكثير من أصحاب المعاشات يحصلون في الوقت الحالي على جميع المستحقات المالية التي كانت مهدرة لهم في الأعوام الماضية، ومن أبرزها زيادة مستحقاتهم التي يحصلون عليها، وفي ظل ذلك قامت بعض النقابات العامة في مصر بإصدار قرارات هامة وعاجلة بشأن صرف زيادات لأصحاب المعاشات، لتخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم.

زيادة المعاشات

من بين أهم القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا بزيادة 1635 جنيه وهو الحد الأقصى لأصحاب المعاشات للشهر الخامس على التوالي، وذلك وفقًا للمادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، فضلاً عن أن الحد الأدنى له فهو 175 جنيه، وذلك بعد إقرار الزيادة لنحو 15%، فضلاً عن أن أصحاب المعاشات داخل نقابة المهن الطبية يحصلون على زيادة قدرها 35% لجميع مستحقاتهم المالية، وجاء ذلك بعد رفع قيمة البدل الخاص لأعضاء نقابات الأطباء البشريين والصيادلة، لتتراوح ليصل قيمة الزيادة إلى 1350 جنيه.

زيادة معاشات الصحفيين

وفي أخر الزيادات التي تم إقراراها، هي زيادة لجميع أعضاء النقابة بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، ليصل إلى نحو 500 جنيه، والإقرار على زيادة معاشات جميع الصحفيين في كافة الصحف الحزبية والخاصة والقومية، ليتم صرفها بشكل فوري خلال هذا الشهر، حتى يتمتعوا به، مع العلم أن الحكومة تحرص دائمًا على دعم هذه الفئة من المتقاعدين خاصة في هذه الفترة التي يُعاني منها الكثير ن الأعباء الاقتصادية وغير ذلك.