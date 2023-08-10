خلاص هتخلص يلا سجل رغباتك… عشان المرحلة الثانية جاية لو مجموعك 70% إى الوضع تنسيق الثانوية 2023

تنسيق الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي لعام 2023، وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في الفترة الأخيرة يبحث العديد من المواطنين في كل مكان في مصر من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن التنسيقات حيث أن المرحلة الأولى تنتهي في السابعة صباحاً فعلى من يكون في المرحلة الأولى سرعة التسجيل في التنسيق الان حيث أن نتائج الرغبات سوف تغلق حتى يتم صدور تنسيقات المرحلة الأولى أحداث مثيرة منتظرة من جانب طلبة الثانوية العامة وخاصة القائمون على أحلام كلية الطب والهندسة.

تنسيق الثانوية العامة متى المرحلة الثانية

ساعات قليلة وسوف يتم إغلاق تنسيق المرحلة الأولى،و خلال الأيام القادمة سوف يتم رصد تنسيق الثانوية المرحلة الأولى وبعدها بدقائق ترصد تنسيقات تسجيل الرغبات الجديدة في المرحلة الثانية، ويتم الإغلاق لحين إعلان التنسيق ليتم رصد المرحلة الثالثة، ويتم الاغلاق لحين عرض النتائج للتنسيقات في الصف الثالث الثانوي 2023 ميلادية.

وقد أكد المشرف العام على مكتب التنسيق أن أعمال تسجيل الطلاب في الثانوية العامة للمرحلة الأولى مستمر خلال الأربعة وعشرون ساعة المقبلة، ويمكن لجميع الطلاب الدخول إلى خدمات القبول في تسيق الكليات والمعاهد، واختيار المرحلة الأولى والبدء في تسجيل الرغبات لحين الإنتهاء من المرحلة رقم 1.

تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

وقد المستشار الإعلامي عادي عبد الغفار أن معامل الحاسب الألي أيضاً متاحة للجميع من الطلبة والطالبات حتى يقومون بالتسجيل في تنسيق الصف الثالث الثانوي دون أى معاناه أومشكلة قد تطرأت معهم، ونتمنى النجاح والتفوق والوصول إلى أعلى كليات القمة لكل الطلاب في جمهورية مصر العربية.