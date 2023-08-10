“اللينك الرسمي” استعلم عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023 العراق نتائجنا وزارة التربية والتعليم

يبدي العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق اهتماماً كبيراً بخصوص لينك نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول وزارة التربية العراقية، حيث يسعون لمعرفة كيفية أداء الطلاب في امتحانات الدور الأول التي انتهت مؤخراً في مختلف المدارس بجميع مناطق البلاد، ووزارة التربية والتعليم العراقية أشارت إلى أنها قريباً ستعلن نتائج الامتحانات عبر موقعها الإلكتروني المخصص.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

ومن المقرر صدور الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول خلال الأيام القادمة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الشهر الماضي، وقد بدأت عملية تصحيح الأوراق وتسجيل الدرجات، وسوف تكون النتائج متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي، وسيتم نشرها بعد ذلك في المدارس باستخدام كشوفات الأسماء ليتسنى للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من أغسطس 2023، وبالتالي ستكون النتائج متاحة إلكترونياً لتسهيل وصول الطلاب إليها في جميع أنحاء العراق.

لينك نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

وزارة التربية أتاحت استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 عبر موقع الوزارة أو نتائجنا، وتتمثل خطوات الاستعلام عنها من خلال اتباع الآتي:

ينبغي لكل طالب أو ولي أمر أن يقوم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق .

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا.

بعد ذلك، الضغط على نتائج السادس الاعدادي.

و بعد ذلك، سيتعين عليهم إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس والمحافظة التي يدرسون فيها.

و بمجرد الانتهاء، يمكنهم النقر على “عرض النتيجة”

وبتلك الطريقة يمكنكم الحصول على النتائج بكل سهولة ويسر، ونتمنى لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

ويجدر بنا الإشارة إلى أنه تم تحديث نظام التعليم ليتوافق مع معايير التعليم العالمية، وهذا سيسهل استخراج النتائج إلكترونيًا بدون الحاجة للتوجه إلى المدارس.