رسميا هنا موقع الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول وزارة التربية والتعليم نتائجنا الوزاري

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، يترقب كثير من الطلاب بمختلف المحافظات العراقية بفارغ الصبر إعلان نتائج السادس الاعدادي 2023، وخاصة بعد انتهاء طلابهم من اجتياز الامتحانات في يوليو الماضي، ولم يتم الإعلان عن تاريخ ثابت لظهور النتائج، حيث أن هذا الإعلان سيكون مركزياً في جميع المحافظات في وقت واحد، وذلك من خلال موقع “نتائجنا” المخصص لنتائج الطلاب العراقيين في جميع المستويات الدراسية، وفي هذا الموقع ستجدون طريقة الاستعلام عن هذه النتائج وكيفية استخراجها.

لينك نتائج السادس الاعدادي 2023

يتم تفعيل موقع “نتائجنا” من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول في جميع المحافظات، وسيكون بإمكان المستعلمين تنزيل النتائج بسهولة على أجهزتهم، ولكي يتم ذلك يتوجب على الطالب أو ولي الأمر زيارة موقع “ناجح” والبحث عن اسم محافظته، مثل ديالى، وإذا كانت مثلا نتائج ديالى متاحة للتنزيل، بإمكانهم النقر على زر التنزيل المميز باللون الأخضر، وبالتالي هذا سيجعل عملية الحصول على النتائج سهلة وميسرة، والجدير بالقول أن سيكون بإمكان الطلاب تقديم الاعتراضات مباشرة بعد ظهور نتائجهم، وسيتم دراسة التظلمات من قبل الجهات المعنية، وأما بالنسبة لامتحانات الدور الثاني، فستجرى بعد مضي شهر كامل عن تاريخ الإعلان عن النتائج، ولكن في حالة رسوب الطالب في امتحانات الدور الثاني لهذه المرحلة، فلن يتمكن من التقدم للسنة الدراسية التالية وسيُعتبر راسباً.

كيفية استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023

حان الآن الكشف عن نتائج السادس الاعدادي 2023 في العراق والتجهيزات جارية لكي يتم ظهور النتيجة، وإليكم الخطوات التي يجب اتباعها:

الضغط على موقع وزارة التربية العراقية .

أو موقع نتائجنا.

اكتب الكود المرئي المطلوب كخطوة للولوج إلى الموقع.

اختر “خدمات الطلاب” من القائمة، ثم اختر “نتائج المرحلة الإعدادية”.

ستطلب منك كتابة اسم الطالب والرقم الامتحاني.

أخيرًا، اضغط على زر “استعلام عن النتيجة” لترى النتيجة خلال لحظات.

بهذه الطريقة، ستتمكن من الوصول إلى النتائج في لحظات بمجرد اعتمادها، وتمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكافة الطلاب.

تعرض النتائج بشكل إلكتروني عبر موقع النتائج بشكل رسمى باستخدام الرقم الامتحاني والاسم، وامتدت عمليات التصحيح لمدة شهرٍ تقريباً، وبقي الآن الإعلان الرسمي عنها من خلال موقع الوزارة الرسمي.