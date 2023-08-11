فلوس بالكوم مقابل الاجازات.. قرار يُدخل البهجة على قلب الموظفين العاملين بالدولة

مكافأة مالية مقابل الاجازات، يعد رصيد الإجازات الاعتيادية من المسائل الهامة للكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتمتعون بمقابل هذه الإجازات عندما ينتهي دور خدمتهم ويعتزمون الانتقال إلى المعاش، في تلك اللحظة يحق لهؤلاء العاملين استلام تعويض مالي بمقدار الإجازات التي كانت مخصصة لهم ولكنهم لم يستخدموها أثناء مدة خدمتهم الفعلية.

مكافأة مالية مقابل الاجازات

عند انتهاء مدة خدمته، يحق للموظف أن يتلقى مكافأة مالية مقابل الاجازات العادية، وهذا الرصيد يكون وفقًا للقواعد المحددة قبل تنفيذ هذا القانون، يتم حساب هذا التعويض على أساس الأجر الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي كان يستلمها حتى تاريخ تنفيذ هذا القانون.

يُعتبر الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولاً عن تقديم تقرير مُفصّل حول سجل خدمة الموظف، يتضمن هذا التقرير تفاصيل دقيقة تُبيِّن رصيد إجازات الموظف المتبقي قبل تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، وتقدير قيمة التعويض النقدي المستحق له، يجب أن يتمتع هذا التقرير بموافقة الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من إعداده، وبعد ذلك يُرسل إلى الأقسام المعنية لتنفيذ الإجراءات المحددة فيه.

اجازة سنوية بأجر كامل

يتلقى الموظف إجازة سنوية عادية بأجر كامل، وهي تشمل أيام العطلات الأسبوعية وليست أيام العطلات الرسمية والأعياد، وذلك حسب الآتي: