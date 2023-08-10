“العلمي والأدبي” ✔️✔️ ملفات نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع ناجح || وزارة التربية العراقية لاستخراج نتيجة السادس

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، تنتظر بفارغ الصبر جميع الشباب وأولياء الأمور في العراق نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2023، وهم مشوقون لمعرفة النتائج التي ستظهر في الوقت القريب، تعتبر هذه النتائج أمرًا ذا أهمية بالغة بالنسبة للطلاب في البلاد، وقد أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن جهود تصحيح أوراق الامتحانات ما زالت مستمرة حتى اللحظة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تلك النتائج المنتظرة على موقع خاص بنتائج الطلاب في كافة نواحي العراق، وهو موقع “نتائجنا” أو يمكن العثور عليها أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

قام المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية كريم السيد بالإفصاح عن معلومات مهمة عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن أنه من المقرر أن تكون نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول متاحة للجميع خلال الأسبوع القادم.

حيث يتواصل الجهد الحثيث في المرحلة الأخيرة من عمليات الفحص والتدقيق، وبذلك من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية هذا الأسبوع، سيتم تحديد تاريخ الإعلان عن النتيجة قريبًا فور الانتهاء من رصد الدرجات، وسيتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة.

رابط نتيجة السادس الاعدادي العراق 2023

حرصت وزارة التربية العراقية على توفير خيارات متعددة للوصول إلى النتيجة، وذلك بهدف تجنب أي تكدس في موقع واحد يمكن أن يعرقل عملية تحميل النتيجة، لذا يجب عليك اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة: