صدمة للأهلاوية… تعرف علي حقيقة أنضمام نجم الأهلي للزمالك

صفقات نادي الزمالك، بالرغم من الأزمة المادية التي تمر يها القلعة البيضاء الإ أن مازل الحديث عن صفقات نادي الزمالك للموسم الجديد محل أهتمام جماهير ومحبي القلعة البيضاء حيث يتردد بعض اسماء اللاعبين المصريين للأنضمام الي الزمالك وزادت الأشاعات حول بعض لاعبين النادي الأهلي سواء الحاليبن أو من سبق لهم اللعب بقميص الأهلي الأمر الذي يسبب صدمة لجماهير القلعة الحمراء العريضة، ومن خلال مقالنا نتعرف علي حقيقة ذلك الأمر.

حقيقة أنضمام نجم الأهلي الي الزمالك

يسعي الجميع داخل القلعة البيضاء الي حسم العديد من صفقات الزمالك في المريكاتو الصيفي لعدد أسباب وهي :

اولأ: رجوع نادي الزمالك لمستواه العهود استعاد الالقاب بالإضافة إلي المنافسة بقوة للحصول علي دوري أبطال إفريقيا.

ثانيا: الحرص علي عدم مغادرة المدير الفني أوسوريو الذي هدد بالرحيل في حاله عدم التعاقد مع لاعبين مميزين في خمس أماكن للفريق.

ثالثا: كسب رضاء الجمهور الغاضب من رحيل عدد كبير من نجوم الفريق وعدم التعاقد مع لاعبين بنفس الأمكانيات.

لذلك يسعي الجميع داخل الزمالك لعقد صفقات قوية للفريق واستعادة المنافسة من جديد.

صفقات نادي الزمالك

أرتبط الكثير من اللاعبين في مفاوضات صفقات نادي الزمالك وأبرز تلك الأسماء هو نجم الأهلي السابق رمضان صبحي وتعتبر هذه الصفقة جماهرية حيث سوف تدخل الفرح في قلب جماهير الزمالك العريض وذلك بسبب أمكانيات اللاعب الكبيرة وفي نفس الوقت أن اضمام اللاعب يعتبر صدمة جديدة لجماهير النادي الأهلي التي عاشت صدمة رهيبة بسبب انضمامه لبيراميدز بالأضافه الي مطالبتهم مجلس الادراة بقبول أعتذار اللاعب وعودته مره أخري الي صفوف الفريق.

ولكن أكد الأعلامي أبو المعاطي زكي أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات لضم اللاعب وأن بيراميدز طلب مقابل 3.5 مليون دولار او 2.5 مليون دولار وأحمد فتوح ولكن توقفت المفوضات بسبب المقابل المادي الكبير، ولكن في ذات الوقت يعيش رمضان صبحي حاله عصبية كبيرة مع بيراميدز بسبب ما تردد من ضم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق، فهل تشهد الساعات القادمة أحداث جديدة؟ تابعونا نخبركم بما هو جديد في صفقات نادي الزمالك.