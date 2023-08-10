تنويه ⭕️ نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع ناجح جوجل درايف بي دي اف | وزارة التربية العراقية نتيجة السادس

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع ناجح، قام طلاب السادس الإعدادي بتأدية جميع اختباراتهم بنجاح، وانتهوا منها دون أي تحديات أو مشاكل تذكر، لم يتم رصد أي حالات غش خلال الامتحانات في جميع مناطق العراق، ويعيش الطلاب الآن فترة من الترقب والانتظار لمعرفة نتائجهم المرتقبة، وهم ينتظرون بفارغ الصبر تصفح النتائج عبر منصة نتائجنا وناجح أو من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوزارة، ومن خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع ناجح

ينتظر جموع الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع ناجح، سواء كانوا من الاختصاصات الأدبية أو العلمية أو التطبيقية، حيث ستعلن وزارة التربية والتعليم في العراق عن النتائج بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح وتدقيق الأوراق الامتحانية.

وسيتم نشرها بشكل مركزي في جميع مديريات التربية بالمحافظات العراقية، حيث ستتاح النتائج في آن واحد للجميع، من المتوقع أن يكون الإعلان عن النتيجة في 12 أغسطس المقبل وفقًا للمعلومات الواردة من داخل الوزارة.

رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي بالاسم PDF

يتمتع موقع ناجح الإلكتروني بدورٍ فريد في رصد ومتابعة وإعلان نتائج الامتحانات لجميع المراحل التعليمية بالعراق، يقوم هذا الموقع بمراقبة ومتابعة عملية تصحيح دفاتر الطلاب الامتحانية، وعند الانتهاء من هذه المرحلة، ستُعلن النتائج بشكل رسمي، تمنح الطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائجهم عبر زيارة موقع “ناجح” أو “نتائجنا”، حيث سيكون بإمكانهم تحميل النتائج بسهولة من خلال الخطوات التالية: