تنسيق الكليات في المرحلة الأولى 2023 بالنسبة المئوية .. اعرف الأن

انتهى طلاب الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية من امتحانات الثانوية الشهر الماضي تحديدًا في يوم 13 يوليو 2023 ، ليمر شهر و تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع الشُعب ( علمي علوم _ علمي رياضة _ ادبي ) ، و بالتالي ظهور تنسيق المرحلة الأولى للكليات ، و بالتالي زيادة الضغط على محركات البحث من قبل طلاب الثانوية و الأهالي رغبة في معرفة تنسيق المرحلة الأولى للكليات.

سنذكر لكم الأن تنسيق الكليات في الشُعب الثلاثة السابق ذكرهم ، حيث سنذكر النسبة المئوية و الدرجات لكل كلية على حدى ، تسهيلًا على زوارنا الأعزاء في معرفة الكلية التي تتناسب مع مجموعهم الخاص ، تابع معنا الأن التنسيق للمرحلة الاولى في السطور القادمة.

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم نحو 88.29%، بواقع 362 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة «علمي علوم» 22304 طلاب لهذا العام.

تنسيق كليات الطب لعام 2023 بالنسبة المئوية و الدرجات

تنسيق كلية طب المنصورة: 387 درجة.

– تنسيق كلية الطب سوهاج: 386 درجة.

– تنسيق كلية طب الإسكندرية: 382 درجة.

– تنسيق كلية طب طنطا: 383 درجة.

– تنسيق كلية طب أسنان المنصورة: 382 درجة.

– تنسيق كلية طب الزقازيق: 385 درجة.

– تنسيق كلية طب القاهرة: 381 درجة.

– تنسيق كلية طب بورسعيد: 381 درجة.

– تنسيق كلية طب عين شمس: 380 درجة.

– تنسيق كلية طب الفيوم: 377 درجة.

– تنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية: 376 درجة.

– تنسيق كلية طب أسنان المنيا: 375 درجة.

– تنسيق كلية طب أسوان: 376 درجة.

تنسيق الكليات الهندسية لعام 2023 بالدرجات

حيث جائت المرحلة الاولى لشعبة علمي رياضة بنحو 83.41%، بواقع 342 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية «رياضة» هو 15013 طالبا وطالبة لهذا العام.

تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 355.0 درجة.

– تنسيق كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 354.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 353.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها: 353.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 353.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس: 352.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان: 352.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج: 350.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة الفيوم: 348.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف: 346.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة المنيا: 345.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي: 344.0 درجة.

– تنسيق كلية الهندسة جامعة أسيوط: 344.0 درجة.

– تنسيق كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة

تنسيق كليات الشعبة الأدبية لعام 2023 بالدرجات

حيث جائت المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بنحو 70.61%، بواقع 289.5 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية هو 74923 طالبا وطالبة.

– تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359

– تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 352

– تنسيق كلية ألسن كفر الشيخ 350

– تنسيق كلية سياسة واقتصاد السويس 349

– تنسيق كلية سياسة واقتصاد بني سويف 344

– تنسيق كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

– تنسيق كلية ألسن عين شمس 340

– تنسيق كلية إعلام القاهرة 339

– تنسيق كلية ألسن الفيوم 339

– تنسيق كلية إعلام المنوفية 336

– تنسيق كلية ألسن بني سويف 335

– تنسيق كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

– تنسيق كلية ألسن المنيا 333

تنسيق كلية ألسن أسوان 333

– تنسيق كلية آثار الزقازيق بصان الحجر 332

– تنسيق تجارة الزقازيق هو 314.0 درجة.

– تنسيق تجارة العريش هو 311.0 درجة.

– تنسيق تجارة دمياط هو 308.0 درجة.

– تنسيق تجارة قناة السويس بالإسماعيلية هو 303.0 درجة.

– تنسيق كلية تجارة طنطا هو 303.0 درجة.

– تنسيق تجارة بور سعيد هو 301.0 درجة.

– تنسيق تجارة بنها هو 299.0 درجة.

– تنسيق تجارة القاهرة هو 299.0 درجة.

– تنسيق تجارة دمنهور هو 299.0 درجة.

– تنسيق تجارة الإسكندرية هو 299.0 درجة.

– تنسيق تجارة المنوفية بشبين الكوم هو 297.0 درجة.

– تنسيق تجارة وإدارة أعمال حلوان هو 297.0 درجة.

– تنسيق تجارة سوهاج هو 297.0 درجة.

– تنسيق تجارة جنوب الوادي هو 296.0 درجة.

– تنسيق تجارة عين شمس هو 296.0 درجة.

– تنسيق تجارة بني سويف هو 295.0 درجة.

– تنسيق تجارة انتساب موجه المنصورة هو 295.0 درجة.

– تنسيق تجارة السويس هو 294.0 درجة.

– تنسيق تجارة أسوان هو 293.0 درجة.

– تنسيق تجارة أسيوط هو 293.0 درجة.

– تنسيق تجارة مدينة السادات هو 292.0 درجة.

يتمنى موقعنا التوفيق لجميع الطلاب في تحديد الكلية الخاصة بهم.