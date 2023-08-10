تنسيق الكليات في المرحلة الأولى 2023 بالنسبة المئوية .. اعرف الأن
تنسيق الكليات لعام 2023
انتهى طلاب الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية من امتحانات الثانوية الشهر الماضي تحديدًا في يوم 13 يوليو 2023 ، ليمر شهر و تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع الشُعب ( علمي علوم _ علمي رياضة _ ادبي ) ، و بالتالي ظهور تنسيق المرحلة الأولى للكليات ، و بالتالي زيادة الضغط على محركات البحث من قبل طلاب الثانوية و الأهالي رغبة في معرفة تنسيق المرحلة الأولى للكليات.
سنذكر لكم الأن تنسيق الكليات في الشُعب الثلاثة السابق ذكرهم ، حيث سنذكر النسبة المئوية و الدرجات لكل كلية على حدى ، تسهيلًا على زوارنا الأعزاء في معرفة الكلية التي تتناسب مع مجموعهم الخاص ، تابع معنا الأن التنسيق للمرحلة الاولى في السطور القادمة.
تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم نحو 88.29%، بواقع 362 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة «علمي علوم» 22304 طلاب لهذا العام.
تنسيق كليات الطب لعام 2023 بالنسبة المئوية و الدرجات
تنسيق كلية طب المنصورة: 387 درجة.
– تنسيق كلية الطب سوهاج: 386 درجة.
– تنسيق كلية طب الإسكندرية: 382 درجة.
– تنسيق كلية طب طنطا: 383 درجة.
– تنسيق كلية طب أسنان المنصورة: 382 درجة.
– تنسيق كلية طب الزقازيق: 385 درجة.
– تنسيق كلية طب القاهرة: 381 درجة.
– تنسيق كلية طب بورسعيد: 381 درجة.
– تنسيق كلية طب عين شمس: 380 درجة.
– تنسيق كلية طب الفيوم: 377 درجة.
– تنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية: 376 درجة.
– تنسيق كلية طب أسنان المنيا: 375 درجة.
– تنسيق كلية طب أسوان: 376 درجة.
تنسيق الكليات الهندسية لعام 2023 بالدرجات
حيث جائت المرحلة الاولى لشعبة علمي رياضة بنحو 83.41%، بواقع 342 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية «رياضة» هو 15013 طالبا وطالبة لهذا العام.
تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 355.0 درجة.
– تنسيق كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 354.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 353.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها: 353.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 353.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس: 352.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان: 352.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج: 350.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة الفيوم: 348.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف: 346.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة المنيا: 345.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي: 344.0 درجة.
– تنسيق كلية الهندسة جامعة أسيوط: 344.0 درجة.
– تنسيق كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة
تنسيق كليات الشعبة الأدبية لعام 2023 بالدرجات
حيث جائت المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بنحو 70.61%، بواقع 289.5 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية هو 74923 طالبا وطالبة.
– تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359
– تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 352
– تنسيق كلية ألسن كفر الشيخ 350
– تنسيق كلية سياسة واقتصاد السويس 349
– تنسيق كلية سياسة واقتصاد بني سويف 344
– تنسيق كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341
– تنسيق كلية ألسن عين شمس 340
– تنسيق كلية إعلام القاهرة 339
– تنسيق كلية ألسن الفيوم 339
– تنسيق كلية إعلام المنوفية 336
– تنسيق كلية ألسن بني سويف 335
– تنسيق كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334
– تنسيق كلية ألسن المنيا 333
تنسيق كلية ألسن أسوان 333
– تنسيق كلية آثار الزقازيق بصان الحجر 332
– تنسيق تجارة الزقازيق هو 314.0 درجة.
– تنسيق تجارة العريش هو 311.0 درجة.
– تنسيق تجارة دمياط هو 308.0 درجة.
– تنسيق تجارة قناة السويس بالإسماعيلية هو 303.0 درجة.
– تنسيق كلية تجارة طنطا هو 303.0 درجة.
– تنسيق تجارة بور سعيد هو 301.0 درجة.
– تنسيق تجارة بنها هو 299.0 درجة.
– تنسيق تجارة القاهرة هو 299.0 درجة.
– تنسيق تجارة دمنهور هو 299.0 درجة.
– تنسيق تجارة الإسكندرية هو 299.0 درجة.
– تنسيق تجارة المنوفية بشبين الكوم هو 297.0 درجة.
– تنسيق تجارة وإدارة أعمال حلوان هو 297.0 درجة.
– تنسيق تجارة سوهاج هو 297.0 درجة.
– تنسيق تجارة جنوب الوادي هو 296.0 درجة.
– تنسيق تجارة عين شمس هو 296.0 درجة.
– تنسيق تجارة بني سويف هو 295.0 درجة.
– تنسيق تجارة انتساب موجه المنصورة هو 295.0 درجة.
– تنسيق تجارة السويس هو 294.0 درجة.
– تنسيق تجارة أسوان هو 293.0 درجة.
– تنسيق تجارة أسيوط هو 293.0 درجة.
– تنسيق تجارة مدينة السادات هو 292.0 درجة.
يتمنى موقعنا التوفيق لجميع الطلاب في تحديد الكلية الخاصة بهم.