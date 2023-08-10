“ضبطها مجانًا” تردد قناة أون تايم سبورت 2023 ON TIME SPORTS على نايل سات .. هنــا

يريد الكثير أن يشاهد المباريات الحصرية بشكل مجانًا، ولكن يعاني من وجود العديد من القنوات المدفوعة وهذا ما يمنعه تمامًا من حرية مشاهدة المباريات في الوقت الحصري الخاص بها، ولذلك فقد يمكنك أن تقوم بالتعرف على خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2023 الجديد على نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، بكل سهولة ممكن مع العلم بأننا سوف نوفر لك عن طريق موقع البديل كافة الخطوات التي سوف تساعدك من ضبط التردد على جهاز التليفزيون الخاص بك والحصول على القناة التي تريدها.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

تقدم قناة أون تايم سبورت الكثير من المباريات والبرامج التي تتعلق بكرة القدم، مع العلم بأنها أهم قناة أخبارية رياضية توفر لك كافة الأخبار الخاصة والتابعة للرياضة، ومن أجل ضبطها يمكنك أن تتعرف على النقاط التالية:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد:- 11861

الاستقطاب :- رأسي.

جودة القناة :- أتش دي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح الخطأ 6\5.

التردد:- 11861 الاستقطاب :- رأسي. جودة القناة :- أتش دي. معدل الترميز 27500. معامل التصحيح الخطأ 6\5. على القمر الصناعي عرب سات

التردد 11927

الاستقطاب رأسي.

جودة القناة أتش دي.

معامل التصحيح الخطأ 6\5.

معدل الترميز 27500.

خطوات ضبط التردد على جهاز التليفزيون

يمكنك متابعة النقاط التالية من أجل معرفة طريقة ضبط التردد على جهاز التليفزيون بكل سهولة، وذلك يمكنك متابعة عن طريق التالي: