خريطة إزالة الأحياء في جدة.. أسماء المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة.. هدد إزالات المملكة 1445

تسعى المملكة العربية السعودية إلى جميع الأحياء العشوائية في مختلف محافظاتها والمدن المجاورة بها، في سبيل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والعمل على توفير حياة كريمة لهم، مع العلم أن أمانة جدة قامت بإعداد خريطة جدة الذكية للهدد 1445، التي تم إعدادها بالتعاون مع الجهة المختصة للعمل على إزالتها وتطويرها، مما يوفر ذلك حياة سكنية ملائمة وبيئة متطورة تتواكب مع المظهر الحضاري الحديث للملكة، ضمن الرؤية الاستراتيجية التي عزمت على تنفيذها بحلول 2030.

الهدد في مدينة جدة لعام 1445

قامت المملكة العربية السعودية بوضع خريطة لإزالة الأحياء العشوائية في جدة، والعمل على تنبيه جميع السكان بموعد البدء في الإزالة، مع العلم أن هذه الإزالات تأتي في إطار تحسين المناطق العشوائية وتوفير جميع الخدمات الأساسية التي سيتم توافرها من ماء وكهرباء وخدمات صحية وتعليمية، وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي دائمًا ما تُساهم في إنشاءها تزامنًا مع الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030.

الأحياء التي سيتم إزالتها في جدة 1445

حددت الأمانة العامة لعاصمة جدة الأحياء التي سيتم إزالتها داخل المدينة، وفقًا لما يلي:-

العمل على إزالة حي الشوقية.

إزالة حي مداين فهد.

المساهمة على إزالة حي الثغر.

حي النزلة اليمانية.

وهذه الأحياء سيتم إزالتها بجميع المرافق والمخالفات المحيطة بها، والعمل على توسيع الطرق والكباري التي يحتاج إليها جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن هناك فرصة لتعويض جميع المتضررين من هذه الإزالات عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لأمانة العاصمة والتسجيل من خلاله.