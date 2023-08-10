متاح الأن تنسيق المرحلة الأولى للكليات العلمية لعام 2023

أدي طلاب المرحلة العلمية ( علوم – رياضة ) امتحانات الثانوية العامة الخاصة بهم الشهر الماضي شهر يوليو ، و بعد فترة من الوقت ظهرت النتائج التي تكلل جهد الطلاب و تؤهلم لمعرفة الكلية الخاصة بهم ، لذلك يبحث الالاف في الفترة الحالية عن رابط تنسيق المرحلة الأولى للكليات لعام 2023 .

سنذكر لكم في مقالنا الحالي تنسيق الكليات العلمية في المرحلة الأولى بالدرجات ، حيث جاء تنسيق الكليات العلمية شعبة العلوم بنحو 88.29%، بواقع 362 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة «علمي علوم» 22304 طلاب لهذا العام، بينما جاء تنسيق المرحلة الأولى للكليات شعبية علمي رياضة بنحو 83.41%، بواقع 342 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية «رياضة» هو 15013 طالبا وطالبة لهذا العام.

كليات المرحلة الأولى الشعبة العلمية ( علوم _ رياضة) لعام 2023 بالدرجات ،

تنسيق كلية طب المنصورة: 387 درجة.

– تنسيق كلية الطب سوهاج: 386 درجة.

– تنسيق كلية طب الإسكندرية: 382 درجة.

– تنسيق كلية طب طنطا: 383 درجة.

– تنسيق كلية طب أسنان المنصورة: 382 درجة.

– تنسيق كلية طب الزقازيق: 385 درجة.

– تنسيق كلية طب القاهرة: 381 درجة.

– تنسيق كلية طب بورسعيد: 381 درجة.

– تنسيق كلية طب عين شمس: 380 درجة.

– تنسيق كلية طب الفيوم: 377 درجة.

– تنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية: 376 درجة.

– تنسيق كلية طب أسنان المنيا: 375 درجة.

– تنسيق كلية طب أسوان: 376 درجة.

بينما جاء تنسيق الكليات لشعبة علمي رياضة كالأتي :