متاح الأن تنسيق المرحلة الأولى للكليات العلمية لعام 2023
تنسيق المرحلة الأولى للكليات العلمية 2023
أدي طلاب المرحلة العلمية ( علوم – رياضة ) امتحانات الثانوية العامة الخاصة بهم الشهر الماضي شهر يوليو ، و بعد فترة من الوقت ظهرت النتائج التي تكلل جهد الطلاب و تؤهلم لمعرفة الكلية الخاصة بهم ، لذلك يبحث الالاف في الفترة الحالية عن رابط تنسيق المرحلة الأولى للكليات لعام 2023 .
سنذكر لكم في مقالنا الحالي تنسيق الكليات العلمية في المرحلة الأولى بالدرجات ، حيث جاء تنسيق الكليات العلمية شعبة العلوم بنحو 88.29%، بواقع 362 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة «علمي علوم» 22304 طلاب لهذا العام، بينما جاء تنسيق المرحلة الأولى للكليات شعبية علمي رياضة بنحو 83.41%، بواقع 342 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية «رياضة» هو 15013 طالبا وطالبة لهذا العام.
كليات المرحلة الأولى الشعبة العلمية ( علوم _ رياضة) لعام 2023 بالدرجات ،
- تنسيق كلية طب المنصورة: 387 درجة.
- – تنسيق كلية الطب سوهاج: 386 درجة.
- – تنسيق كلية طب الإسكندرية: 382 درجة.
- – تنسيق كلية طب طنطا: 383 درجة.
- – تنسيق كلية طب أسنان المنصورة: 382 درجة.
- – تنسيق كلية طب الزقازيق: 385 درجة.
- – تنسيق كلية طب القاهرة: 381 درجة.
- – تنسيق كلية طب بورسعيد: 381 درجة.
- – تنسيق كلية طب عين شمس: 380 درجة.
- – تنسيق كلية طب الفيوم: 377 درجة.
- – تنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية: 376 درجة.
- – تنسيق كلية طب أسنان المنيا: 375 درجة.
- – تنسيق كلية طب أسوان: 376 درجة.
بينما جاء تنسيق الكليات لشعبة علمي رياضة كالأتي :
- تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 355.0 درجة.
- – تنسيق كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 354.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 353.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها: 353.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 353.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس: 352.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان: 352.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج: 350.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة الفيوم: 348.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف: 346.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة المنيا: 345.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي: 344.0 درجة.
- – تنسيق كلية الهندسة جامعة أسيوط: 344.0 درجة.
- – تنسيق كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة.