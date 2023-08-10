“الحق سجل رغباتك”!! موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023 عبر tansik.digital.gov.eg

قام وزير التربية والتعليم بالإعلان عن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الكليات لعام ٢٠٢٣، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني لتسجيل الرغبات ، وذلك يوم السبت الماضي الموافق ٥ من شهر أغسطس وسوف تستمر حتى يوم الخميس القادم ، وسوف يبدأ تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الكليات لعام ٢٠٢٣، فور ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم كل التفاصيل حول موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023

يتسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل الشهير ،وذلك بحلول قفل باب التقديم لتسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الكليات لعام ٢٠٢٣ ،وسوف يتم الإعلان عن موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023 فور ظهور نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الكليات لعام ٢٠٢٣، وكشف السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن من المتوقع أن يكون التنسيق للمرحلة الثانية منخفض عن العام السابق ، نظراً لانخفاض النسب المئوية والدرجات التي حصل عليها الطلاب في هذا العام ، وسوف يعقد أيضا السيد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مؤتمر ليتم فيه تحديد الحد الأدنى للمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ لجميع طلاب الثانوية العامة .

كيفية التقديم لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023

يمكنك عزيزي القارئ التقديم لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لعام ٢٠٢٣ ، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق الالكتروني من خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/ والذي سوف يتم تفعيله عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لعام ٢٠٢٣ .