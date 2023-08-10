“مفاجأة لكل الطلاب”.. لو كنت علمي علوم وجبت 60% اطمن برضه هتخش كلية!!

سنتعرف اليوم على كليات تقبل من 60% من شعبة علمي علوم، وخاصة في ظل اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق والتي ستبدأ خلال أيام من الآن، حيث أن هناك العديد من طلاب الشعبة العلمية يشعروا بالقلق من التنسيق للجامعات وخاصة إذا كانوا قد حصلوا على مجموع منخفض، فنجدهم يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من عدم وجود كليات مناسبة لهم، ليتبقى أمامهم أما الالتحاق بمعهد حكومي أو الجامعات الخاصة والأهلية. اليكم قائمة الكليات الي تقبل من 60% من الشعبة العلمية.

كليات تقبل من 60% علمي علوم

وهناك عدة كليات تقبل من 60% علمي علوم في كافة الجامعات الحكومية، والتي من المتوقع أن يكون بها أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 والذي سينطلق منتصف الأسبوع المقبل بالتزامن مع المؤتمر الصحفي المقرر أن يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، حيث سيعلن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية ومواعيد ادخال الرغبات، وتلك الكليات هي:

كلية العلوم الصحية.

كلية العلوم التطبيقية.

كلية التمريض.

كلية التكنولوجيا الحيوية.

كلية الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الأداب.

كلية التربية.

كلية الاعلام.

كلية السياحة.

كلية القانون.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الزراعات الصحراوية.

كلية العلوم السياسية.

كلية الآثار.

درجات كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023

حقوق انتساب موجه أسيوط 245.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 245.0

آداب انتساب موجه حلوان 245.0

حقوق انتساب موجه حلوان 244.0

آداب انتساب موجه الفيوم 244.0

حقوق انتساب موجه أسوان 244.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 244.0

آداب انتساب موجه دمياط 244.0

آداب انتساب موجه بور سعيد 244.0

حقوق انتساب موجه بنها 244.0

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 244.0

حقوق انتساب موجه طنطا 244.0

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 243.0

حقوق انتساب موجه المنصورة 243.0

آداب انتساب موجه بني سويف 243.0

آداب انتساب موجه أسوان 243.0

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 243.0

آداب انتساب موجه العريش 242.0

آداب انتساب موجه أسيوط 242.0

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 242.0

تربية (طفولة) سوهاج 242.0

تربية بني سويف رياضة 242.0

آداب انتساب موجه المنيا 242.0

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 242.0

تربية نوعية بنها 242.0

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة 241.0

آداب انتساب موجه سوهاج 241.0

تربية السويس رياضة 241.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 241.0

تربية نوعية عين شمس 241.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 240.0

فنى تمريض عين شمس 240.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 240.0

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 240.0

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 240.0

أقتصاد منزلى حلوان 240.0

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 239.5

تربية (طفولة) السويس 239.0

تربية نوعية الفيوم 239.0

خدمة اجتماعية حلوان239.0

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 239.0

تربية المنيا رياضة 239.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 239.0

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 238.1

تربية كفر الشيخ رياضة 238.0

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 238.0

تربية دمياط رياضة 238.0

تربية فنية المنيا 238.0

تربية نوعية المنوفية بأشمون 237.0

فنى تمريض حلوان 237.0

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236.5

تربية نوعية فنية أسيوط 236.0

تربية (طفولة) العريش 235.1

تربية جنوب الوادي رياضة 235.0

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة230.0

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 230.0

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 230.0

تربية نوعية موسيقية المنيا229.0

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 229.