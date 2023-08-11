حملها pdf نتائج السادس الاعدادي 2023 علمي وادبي جميع المحافظات موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي، حالياً تجري وزارة التربية العراقية مرحلة تدقيق ومراجعة النتائج النهائية لطلاب الصف السادس، وقد تأكدت من أنها تسير وفقًا للجداول المحددة، من المرتقب أن تُعلن النتائج خلال وقت قليل بعد الانتهاء من هذه المرحلة، حيث ستشمل الإعلانات درجات السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي والسادس الاعدادي الأدبي، بالإضافة إلى ذلك أكدت الوزارة بثقة أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة عن العام الماضي، مما يضمن للطلاب نتائج إيجابية تليق بجهودهم وتفانيهم.

نتائج السادس الاعدادي 2023

من المتوقع أن تظهر نتائج السادس الاعدادي للدور الأول لعام 2023 خلال فترة قصيرة قريبة من الآن، تم الانتهاء بشكل رسمي من عمليات تصحيح وتقييم الدرجات لاختبارات الصف السادس الإعدادي للشعبة العلمية والأدبية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، في هذا السياق تقوم الوزارة حاليًا بالتحضير لتحديد تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحانات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج عبر موقعها الرسمي الثاني عشر من أغسطس، وذلك بعد أن أكدت الوزارة أنها ستكون قد انتهت من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات في هذا التاريخ، تبعًا لذلك ستبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية في الاستعداد لتحديد موعد الإعلان عن ظهور نتائج الامتحانات، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في وقت قريب.

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي 2023 بالاسم pdf

للاطلاع على نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق، يمكنك معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية: