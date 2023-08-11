حملها pdf نتائج السادس الاعدادي 2023 علمي وادبي جميع المحافظات موقع وزارة التربية العراقية
نتائج السادس الاعدادي
نتائج السادس الاعدادي، حالياً تجري وزارة التربية العراقية مرحلة تدقيق ومراجعة النتائج النهائية لطلاب الصف السادس، وقد تأكدت من أنها تسير وفقًا للجداول المحددة، من المرتقب أن تُعلن النتائج خلال وقت قليل بعد الانتهاء من هذه المرحلة، حيث ستشمل الإعلانات درجات السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي والسادس الاعدادي الأدبي، بالإضافة إلى ذلك أكدت الوزارة بثقة أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة عن العام الماضي، مما يضمن للطلاب نتائج إيجابية تليق بجهودهم وتفانيهم.
نتائج السادس الاعدادي 2023
من المتوقع أن تظهر نتائج السادس الاعدادي للدور الأول لعام 2023 خلال فترة قصيرة قريبة من الآن، تم الانتهاء بشكل رسمي من عمليات تصحيح وتقييم الدرجات لاختبارات الصف السادس الإعدادي للشعبة العلمية والأدبية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، في هذا السياق تقوم الوزارة حاليًا بالتحضير لتحديد تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحانات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج عبر موقعها الرسمي الثاني عشر من أغسطس، وذلك بعد أن أكدت الوزارة أنها ستكون قد انتهت من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات في هذا التاريخ، تبعًا لذلك ستبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية في الاستعداد لتحديد موعد الإعلان عن ظهور نتائج الامتحانات، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في وقت قريب.
رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي 2023 بالاسم pdf
للاطلاع على نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق، يمكنك معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع نتائجنا
- اختر المرحلة الإعدادية وحدد القسم الذي تتبعه، بعد ذلك حدد محافظتك بعناية.
- ببساطة اضغط على الزر المخصص واحصل علي النتيجة الفورية التي ستُظهر لك بعد إدخال اسمك ورقم جلوسك.
- هذا ليس كل شيء، ستتمكن أيضًا من تنزيل درجاتك المفصلة للمواد العلمية والأدبية، بالإضافة إلى فرصة تحميل نسخة PDF منها عبر جوجل درايف بمجرد إعلان نتائج السادس الاعدادي الرسمية.